Veja onde assistir às séries vencedoras do Emmy 2025

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Academia de Artes e Ciências Televisivas dos Estados Unidos anunciou no domingo (14) os ganhadores do Emmy 2025, o mais importante prêmio americano de televisão e streaming.

Um dos principais nomes desta edição, a 77ª da premiação, a estreante "O Estúdio" conquistou surpreendeu ao desbancar "Hacks" e levar o prêmio de melhor comédia.

"Adolescência", da Netflix, confirmou as altas expectativas que recebeu e ficou com a láurea de melhor minissérie. A produção, que levantou no mundo a discussão sobre os movimentos masculinistas e impacto de seus ideais entre adolescentes, conquistou seis troféus.

Confira abaixo onde assistir aos ganhadores em cada categoria, que incluem comédia, drama, minisséries e variedades.

ADOLESCÊNCIA

A ficção, disponível na Netflix, retrata a história de um adolescente de 13 anos acusado de matar uma colega de classe. Quando lançada, embalou a discussão sobre bullying nas redes sociais. Gravada toda em plano-sequência -uma única gravação contínua-, a produção levou o troféu de melhor minissérie, de melhor ator (Stephen Graham), melhor ator coadjuvante (Owen Cooper), melhor atriz coadjuvante (Christine Tremarco), melhor direção e melhor roteiro.

ALGUÉM EM ALGUM LUGAR

Conquistou, com Jeff Hiller, a honraria de melhor ator coadjuvante. A série narra a jornada de Sam (Bridget Everett), uma cantora do Kansas, na busca por "outsiders" em sua cidade -pessoas que, como ela, não se esforçam para entrar nos padrões performáticos da sociedade em que vive. A produção está disponível no streaming HBO Max.

ANDOR

Uma das histórias de "Star Wars", Cassian Andor faz parte dos rebeldes que tentam destruir o nefasto Império. Os episódios estão disponíveis no Disney+. Levou a premiação de melhor roteiro em drama, pelo episódio "Welcome to the Rebellion".

HACKS

A produção ficou com os troféus de melhor atriz e melhor atriz coadjuvante em série de comédia, entregues a Jean Smart e Hannah Einbinder, respectivamente. A série usa do humor ácido para acompanhar a relação entre duas mulheres, uma veterana comediante e uma jovem roteirista. Disponível no streaming HBO Max.

O ESTÚDIO

A série, disponível na Apple TV+, mostra o dia a dia na Continental Studios, uma empresa tradicional do ramo cinematográfico que ganha um novo diretor. Ela levou o troféu de melhor série de comédia e de melhor ator em série de comédia com Seth Rogen. Ainda recebeu prêmio de melhor direção em série de comédia e melhor roteiro de série de comédia.

PINGUIM

Na HBO Max, a série trata dos acontecimentos posteriores ao filme "Batman", de Matt Reeves. Pinguim conquistou o prêmio de melhor atriz em minissérie, entregue a Cristin Milioti.

RUPTURA

Está disponível no streaming Apple TV+. Levou o troféu de melhor atriz em série de drama, conferido a Britt Lower, e melhor ator coadjuvante na mesma categoria, para Tramell Tillman. A série aborda o conceito extremo de separação da vida pessoal do cotidiano de trabalho -na trama, os personagens implantam um chip para esquecer o trabalho quando estão fora dele.

SLOW HORSES

O drama acompanha uma equipe de espiões que tentam defender a Inglaterra de forças sinistras. A produção, que está disponível no Prime Vídeo, levou o troféu de melhor direção em série de drama, pelo episódio "Hello Goodbye".

THE PITT

O drama médico, disponível na HBO Max, foi laureado com o prêmio de melhor série de drama. Noah Wyle e Katherine LaNasa conquistaram ainda os prêmios de melhor ator e melhor atriz coadjuvante em série de drama, respectivamente. Retrata o frenético vai-e-vem da equipe de um hospital em Pittsburgh durante um dia de trabalho.

