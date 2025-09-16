Notícias ao Minuto
O Melhor Filme do Oscar no ano em que você nasceu

Clássicos nunca perdem a majestade

16/09/2025 22:00

Cultura

Cinema

Não foi este ano que o Brasil ganhou o Oscar de Melhor Filme e o de Melhor Atriz para Fernanda Torres. Mesmo assim, fizemos história e trouxemos para casa um grande feito: O Oscar de Melhor Fime Internacional com 'Ainda Estou Aqui' (2024), o primeiro Oscar do Brasil. 

Quem é fã de cinema certamente acompanha os grandes lançamentos e a repercussão dos longas mais badalados em premiações do gênero. Por isso, é bem provável que a pessoa se lembre das mais recentes produções que levaram o Oscar de Melhor Filme, a principal categoria da cerimônia. 

Mas será que você se recorda da trama mais ovacionada no seu ano de nascimento? Confira a galeria e surpreenda-se! Será que é um dos seus preferidos? 

