A história perturbadora por trás dos contos de fadas mais famosos

© Getty Images

Algumas histórias infantis são tão boas e clássicas, que continuam sendo transmitidas de geração em geração. Mas como você reagiria se descobrisse que certos contos de fadas têm origens bem obscuras? É que as primeiras versões dessas narrativas populares tinham elementos que mais pareciam filmes de terror. Imagine assassinatos com requintes de crueldade, abuso e outros detalhes horríveis que personagens conhecidos, como Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho e Bela Adormecida, precisaram enfrentar. Deve ter sido por isso que essas tramas sinistras foram amenizadas com o passar dos anos para serem contadas para crianças (ou elas nunca conseguiriam dormir).

Na galeria, surpreenda-se com as revelações chocantes sobre as mais famosas histórias infantis.