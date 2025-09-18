Notícias ao Minuto
A história perturbadora por trás dos contos de fadas mais famosos

Veja detalhes horríveis sobre as primeiras versões dos contos de fadas!

18/09/2025 22:00 ‧ há 1 hora por Notícias Ao Minuto

Cultura

Histórias

Algumas histórias infantis são tão boas e clássicas, que continuam sendo transmitidas de geração em geração. Mas como você reagiria se descobrisse que certos contos de fadas têm origens bem obscuras? É que as primeiras versões dessas narrativas populares tinham elementos que mais pareciam filmes de terror. Imagine assassinatos com requintes de crueldade, abuso e outros detalhes horríveis que personagens conhecidos, como Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho e Bela Adormecida, precisaram enfrentar. Deve ter sido por isso que essas tramas sinistras foram amenizadas com o passar dos anos para serem contadas para crianças (ou elas nunca conseguiriam dormir).

Na galeria, surpreenda-se com as revelações chocantes sobre as mais famosas histórias infantis.

