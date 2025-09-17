Acadêmicos de Niterói apresenta samba-enredo em homenagem a Lula

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, na terça-feira (16), a diretoria da Acadêmicos de Niterói, escola que fará sua estreia no Grupo Especial do Carnaval carioca em 2026 com um enredo em sua homenagem.

Durante o encontro no palácio do planalto, Lula ganhou uma camiseta oficial da agremiação e ouviu, em primeira mão, o samba que será levado à Marquês de Sapucaí.

A composição é assinada por Teresa Cristina, Paulo César Feital, André Diniz, Fred Camacho, Júnior Fionda e Lequinho. A letra percorre desde a infância de Lula em Garanhuns (PE), marcada pela migração de sua família para São Paulo, até passagens mais recentes de sua trajetória política, incluindo a polarização com Jair Bolsonaro e as tensões comerciais envolvendo o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em publicação nas redes sociais, a escola destacou a presença dos próprios compositores na apresentação. "Lula ouviu em primeira mão o samba-enredo através dos autores presentes, em um momento emocionante para todos", registrou a Acadêmicos.

Campeã da Série Ouro em 2025, a escola de Niterói chega ao Grupo Especial já sob grande expectativa. A homenagem ao presidente deve atrair atenção redobrada para seu desfile de estreia, que mistura política, cultura popular e memória afetiva em um dos palcos mais simbólicos do Brasil.

O lançamento oficial do samba está marcado para este domingo (21), na quadra da Acadêmicos de Niterói, localizada na rua Xavier Brito, 22. A festa começa às 14h, e a entrada será trocada por 1 kg de alimento não perecível.