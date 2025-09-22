Notícias ao Minuto
Efeitos especiais: Filmes gravados 100% em chroma key - e quase ninguém percebe

Você conhece os efeitos especiais feitos com tela verde?

22/09/2025 22:00 ‧ há 29 minutos por Notícias Ao Minuto

Os efeitos especiais podem dar vida a qualquer coisa que um cineasta possa imaginar, permitindo que o diretor seja mais criativo do que nunca. Os efeitos removeram quaisquer restrições que comprometiam a visão de quem criava filmes, trazendo para a tela e dando vida a locais e concepções que antes seriam impossíveis de capturar. À medida que a tecnologia evoluiu na última década, o chroma key e as telas verdes se tornaram uma das ferramentas mais essenciais do cinema moderno. E os efeitos especiais não são exclusivos de blockbusters, não. Até mesmo filmes independentes podem ficar ainda melhores com uma tela verde bem usada.

Por isso, vamos descobrir mais sobre essa tecnologia e os filmes que foram inteiramente filmados em tela verde. Clique e descubra esse universo.

