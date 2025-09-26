Curiosidades e teorias da conspiração sobre a Disney que poucos conhecem

© <p>NL Beeld</p>

A Disney produziu dezenas de filmes infantis clássicos que marcaram gerações. Se você é fã, já deve ter visto ou ouvido referências dessas coincidências ou laços (alguns incrivelmente sutis) entre os filmes. Desde a presença de um personagem mais velho num novo filme e conexões familiares até uma teoria sobre o assassinato da mãe de Ariel. Tem muita gente, em fóruns online, que insiste que essas teorias são verdadeiras!

Conheça esses fatos divertidos sobre o fascinante universo da Disney na galeria a seguir!