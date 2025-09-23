Filmes sobre temas católicos e você nunca percebeu!

Existem muitos filmes de sucesso com um claro contexto católico. 'Conclave' (2024), por exemplo, oferece aos espectadores uma visão da escolha de um novo papa, e 'A Noviça Rebelde' (1964) conta a história real (embora um pouco mais musical) da jornada de uma freira em busca do amor e da fé.
Mas você sabia que existe uma infinidade de longas com temas católicos que você talvez nunca tenha percebido? 'Rocky, Um Lutador' (1976), por exemplo, ou até o terror 'Um Lugar Silencioso' (2017)? Isso mesmo, todos os gêneros podem encontrar uma questão que se relacione com a Bíblia Sagrada e ensine suas lições.
