Notícias ao Minuto
Procurar

Filmes românticos, mas que te derrubam no chão!

Esses filmes não idealizam o romance e a vida de casal!

Anterior Seguinte
Galeria

28 Fotos

Notícias ao Minuto

Galeria

© <p>NL Beeld</p>

Notícias Ao Minuto
25/09/2025 22:00 ‧ há 1 hora por Notícias Ao Minuto

Cultura

Cinema

Os filmes muitas vezes nos vendem uma versão idealizada do amor. E todos nós sabemos que se apaixonar é uma das melhores coisas que existe, mas também traz seus (grandes) desafios. Essas histórias, para o bem ou para o mal, nos levam em uma jornada através das provações e tribulações realistas de amar e dos relacionamentos. Por isso, pare de criar expectativas e romantizar quando se trata de paixão e vivência em casal. Esta é a vida real...

Nesta galeria, conheça os filmes românticos mais pesados e pé no chão!

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

economia

Bolsonaro

Bolsonaro foi alertado de 'desvios, fraudes e irregularidades' no INSS durante transição, dizem peritos

2

fama

Realeza britânica

Rei Charles III e William divididos após escândalo com Sarah Ferguson

3

mundo

Violência

Presos são decapitados no Equador durante conflito entre facções com 17 mortos

4

lifestyle

Candidozyma auris

Vírus mortal Candida auris se espalha pela Europa e acende alerta global

5

fama

Tensão

Romário tem pane seca em carro de luxo e é salvo por motociclista

6

fama

Saúde

Evaristo Costa revela constrangimento em avião devido a doença rara

7

mundo

Índia

Bebê é abandonado com pedra dentro da boca e cola nos lábios

8

lifestyle

câncer colorretal

Cinco sintomas de câncer colorretal que podem passar despercebidos

9

lifestyle

Astrologia

Estes quatro signos do zodíaco têm uma energia rara e inesquecível

10

politica

Congresso

Eduardo Bolsonaro critica decisão da CCJ de rejeitar PEC da Blindagem