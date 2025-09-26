Gal Costa, na celebração dos seus 80 anos, é lembrada com série de lançamentos

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gal Costa completaria 80 anos nesta sexta-feira, e a data não passará em branco -uma série de lançamentos relembram a vida de uma das maiores cantoras que o Brasil já teve.

Nesta quarta, a gravadora Biscoito Fino disponibilizou nas plataformas digitais três músicas extraídas da apresentação da cantora no Coala Festival de 2022, sua última. Podem ser ouvidas "Como 2 e 2", de Caetano Veloso, com participação de Rubel, "Vapor Barato", de Jards Macalé e Waly Salomão, em que ela divide os vocais com Tim Benardes, e "Brasil", a faixa da abertura da novela Vale Tudo original, em 1988.

As faixas são um aperitivo, dado que o show no festival será lançado em vinil no próximo dia 17, com o registro de toda a apresentação.

Em paralelo, três discos clássicos da cantora que eram de difícil acesso -"Bem Bom" (1985), "Lua de Mel Como o Diabo Gosta" (1987) e "Gal" (1992)- chegaram ao streaming nesta semana, pela gravadora Sony. Também acaba de entrar nas plataformas de música, pela Universal Music, a compilação "Gal 80", com 15 sucessos da artista.

Por fim, também nesta sexta-feira abre a pré-venda da edição comemorativa de dez anos do álbum "Estratosférica", disco pilotado por Kassin, Moreno Veloso e Marcus Preto em que a Gal canta músicas escritas sob encomenda para ela por nomes como Marcelo Camelo, Tom Zé, Céu, João Donato e Mallu Magalhães.

Em paralelo, e não relacionado aos 80 anos, há duas biografias da cantora em produção. Uma, do jornalista Thallys Braga, vem sendo escrita há dois anos, e a outra, de autoria de Guilherme Amado, tem previsão de lançamento em 2027 pela editora Companhia das Letras.