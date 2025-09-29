Notícias ao Minuto
Dá mais medo? Filmes de terror baseados em fatos reais

Estes filmes assustadores tem histórias da vida real como inspiração!

Quando a gente assiste filmes de terror, já temos alguma ideia do que esperar: de atividade paranormal a serial killers, tudo é possível quando se trata de nos causar arrepios na espinha. Mas o que torna um filme de terror ainda mais assustador? O fato de ser baseado em eventos reais, com certeza! Sim, alguns filmes de terror famosos, incluindo 'O Exorcista' (1973), 'Brinquedo Assassino' (1988) e 'Annabelle' (2014), são de fato baseados em histórias verídicas.

Pronto para descobrir as histórias reais por trás desses filmes? Então, clique a seguir na galeria!

