Notícias ao Minuto
Procurar

Doja Cat anuncia show único em São Paulo

Os bilhetes variam entre R$ 860, na pista -não há pista premium-, e R$ 980, no camarote lateral esquerdo; os camarotes saem por R$ 960, no primeiro piso, e R$ 950, no segundo

Doja Cat anuncia show único em São Paulo

© Rafael Damas

Folhapress
29/09/2025 15:36 ‧ há 4 horas por Folhapress

Cultura

Música

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Voz de "Say So", Doja Cat virá ao Brasil em 2026. A artista faz único show em São Paulo com a turnê "Ma Vie World Tour", que divulga seu quinto álbum de estúdio, no Suhai Music Hall em 5 fevereiro de 2026. A venda de ingressos começa nesta sexta (3), às 10h, na Ticketmaster (https://www.ticketmaster.com.br/event/doja-cat).

 

Na modalidade inteira, os bilhetes variam entre R$ 860, na pista -não há pista premium-, e R$ 980, no camarote lateral esquerdo. Os camarotes saem por R$ 960, no primeiro piso, e R$ 950, no segundo. A entrada para o mezanino, também localizado no segundo andar, custa R$ 920. Há, ainda, opções de pacotes vip.

O público pode se inscrever na pré-venda da artista, que acontece nesta quarta (1º). Basta se cadastrar no site de Doja Cat com e-mail (Clique Aqui!).

O novo disco da americana, "Vie", já está disponível nas plataformas de streaming. O álbum conta com 15 faixas, incluindo "Cards", "Couples Therapy" e "Silly! Fun!". A turnê "Ma Vie World Tour" também passa por cidades como Buenos Aires, Cidade do México, Londres, Paris, Nova York, Los Angeles e Toronto.

Doja Cat: Ma Vie World Tour

Suhai Music Hall - av. das Nações Unidas, 22.540, Jurubatuba, região sul. 5/2/26. Ingr.: a partir de R$ 860 (pista) em Ticketmaster

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

fama

Berta Loran

Morre Berta Loran, atriz e comediante que marcou a TV brasileira, aos 99 anos

2

fama

Largados e Pelados

Quem é brasileira que usou vagina como isca em reality

3

fama

Selena Gomez

Selena Gomez decide 'excluir' a mãe do seu casamento

4

politica

Bolsonaro

Moraes decide avançar com denúncia contra Eduardo Bolsonaro sem notificação pessoal

5

fama

ESPN

Paulo Soares, icônico narrador e apresentador da ESPN, morre aos 63 anos

6

esporte

Luta

Popó diz que passará por cirurgia após pancadaria em luta com Wanderlei Silva

7

brasil

Flavia Vasconcelos de Mello

Brasileiro desabafa após morte da namorada atropelada em Lisboa: sem chão

8

mundo

Portugal

Brasileiro de 71 anos é preso por furtos em transporte público de Lisboa

9

lifestyle

Alerta

Alerta: Bebida adulterada por metanol pode cegar

10

economia

Trump

É preciso 'consertar' o Brasil, diz secretário de Comércio de Trump