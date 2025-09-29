Doja Cat anuncia show único em São Paulo

© Rafael Damas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Voz de "Say So", Doja Cat virá ao Brasil em 2026. A artista faz único show em São Paulo com a turnê "Ma Vie World Tour", que divulga seu quinto álbum de estúdio, no Suhai Music Hall em 5 fevereiro de 2026. A venda de ingressos começa nesta sexta (3), às 10h, na Ticketmaster (https://www.ticketmaster.com.br/event/doja-cat).

Na modalidade inteira, os bilhetes variam entre R$ 860, na pista -não há pista premium-, e R$ 980, no camarote lateral esquerdo. Os camarotes saem por R$ 960, no primeiro piso, e R$ 950, no segundo. A entrada para o mezanino, também localizado no segundo andar, custa R$ 920. Há, ainda, opções de pacotes vip.

O público pode se inscrever na pré-venda da artista, que acontece nesta quarta (1º). Basta se cadastrar no site de Doja Cat com e-mail (Clique Aqui!).

O novo disco da americana, "Vie", já está disponível nas plataformas de streaming. O álbum conta com 15 faixas, incluindo "Cards", "Couples Therapy" e "Silly! Fun!". A turnê "Ma Vie World Tour" também passa por cidades como Buenos Aires, Cidade do México, Londres, Paris, Nova York, Los Angeles e Toronto.

Doja Cat: Ma Vie World Tour

Suhai Music Hall - av. das Nações Unidas, 22.540, Jurubatuba, região sul. 5/2/26. Ingr.: a partir de R$ 860 (pista) em Ticketmaster