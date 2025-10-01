Documentário 'Bowie in Berlin' previsto para 2026

© <p>Getty Images</p>

A BBC anunciou um novo documentário intitulado 'Bowie in Berlin', com estreia prevista para o outono de 2026 na BBC Two e BBC iPlayer. Dirigido por Francis Whately e com produção executiva de Louis Theroux, o filme de 90 minutos explorará os anos transformadores de David Bowie na capital alemã, de 1976 a 1978 — período que produziu a aclamada 'Trilogia de Berlim': os álbuns 'Low', 'Heroes' e 'Lodger'.

A produção apresentará imagens de arquivo e entrevistas raras com quatro mulheres que o Camaleão do Rock considerava suas musas — Clare Shenstone, Romy Haag, Sarah-Rena Hine e Sydne Rome —, cada uma das quais influenciou sua evolução artística "em um artista que não precisava mais se esconder atrás de personagens, mas estava feliz em atuar como ele mesmo — David Robert Jones", destacou a BBC, referindo-se ao nome de nascimento de Bowie.

De fato, o cantor britânico esteve muito à vontade quanto à sua maneira de fazer arte e viver. E já se passaram mais de nove anos desde que o artista nos deixou, apesar de continuar bastante vivo na cultura pop - e não só na memória dos fãs! O legado que o compositor e ator deixou ultrapassa a música, abrangendo as artes em geral e a moda também. Em homenagem à lenda britânica, listamos curiosidades sobre a sua trajetória e carreira.

Por exemplo, você sabia que uma das canções mais tocadas no Brasil em 1989 foi um cover de um hit do saudoso artista? Na galeria, relembre a carreira do ícone do rock de mil faces (e talentos) e fatos surpreendentes sobre David Bowie!