Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Lollapalooza Brasil anunciou a sua programação por dia para a edição de 2026, que acontecerá do dia 20 a 22 de março no Autódromo de Interlagos. A organização também revelou que as vendas de ingressos específicos para cada um dos dias já estão abertas.

Entre os destaques da sexta-feira (20), Sabrina Carpenter retorna ao Brasil pela primeira vez depois de lançar o álbum "Man's Best Friend", que continua o momento de sua carreira que foi consagrado pelo sucesso do disco "Short N'Sweet". A cantora do pop divide a data com a rapper Doechii, vencedora do Grammy de melhor álbum de rap em 2025 e responsável por hits como "Anxiety" e "Catfish".

No dia 21 também tocam a banda Deftones, nome consagrado do metal alternativo, o trio Men I Trust, referência no cenário da música indie, e o grupo americano de rock Interpol. Entre os artistas brasileiros, a sexta também reserva shows das bandas de rock Scalene e Terraplana, a rapper Negra Li e Edson Gomes, nome do reggae nacional que coleciona canções como "Malandrinha" e "Campo de Batalha".

Ainda na lista do primeiro dia, o festival traz o DJ norueguês Kygo e o DJ BUNT., nomes marcantes da música eletrônica, e o jogador de basquete Shaquille O'Neal, que se apresenta sob o título de DJ Diesel.

Já no sábado (21), quem marca presença é Chappel Roan, que em 2025 conquistou o Grammy de melhor artista revelação por seu álbum "The Rise and Fall of a Midwest Princess" e se apresenta pela primeira vez no Brasil. A responsável por sucessos como "Good Luck, Babe!" e "HOT TO GO!" divide a data com o cantor Lewis Capaldi, que atingiu 4 bilhões de streamings com o seu hit "Someone You Loved".

Entre os destaques também estarão a cantora Marina, antes conhecida pelo título Marina and The Diamonds, que retorna ao Brasil depois de participar do Lollapalooza de 2016 e de 2022, o DJ Skrillex, destaque na cena da música eletrônica, o trio indie americano The Warning, a banda de hipo hop Cypress Hill e o grupo de K-pop RIIZE.

A lista de artistas brasileiros para o dia 21 conta com a nova banda brasileira Foto em Grupo, que reúne Ana Caetano, da dupla Anavitória, Pedro Calais e Zani, vocalista e guitarrista, respectivamente, do grupo Lagum, e João Ferreira, vocalista da Daparte. Ainda se apresentam a cantora Agnes Nunes, responsável pelo hit "Vê Se Não Demora", o DJ Mu540, que mistura o house e o funk, a dupla de rap Febre90s e Marcelin O Brabo, que reúne os gêneros beats e funk em suas músicas.

O último dia do festival (22) terá como headliner o cantor Tyler, The Creator, que realiza o seu primeiro show solo no Brasil. Ele apresentará o seu álbum mais recente, "Don't Tap The Glass". O músico divide a data com Lorde, que volta ao país depois de participar do Primavera Sound de 2022, e unirá seu disco mais recente, "Virgin", a hits que marcaram a sua carreira como "Ribs", "Supercut" e "Royals.

Quem também se destaca na programação de domingo é a cantora Addison Rae, que é tida como grande nome da nova geração de artistas pop, o girl group KATSEYE, que conquistou o VMA de performance do ano pelo hit "Touch", e a banda de rock alternativo Turnstile.

Também se apresentam no dia 22 o rapper FBC, que deve apresentar canções de seu mais recente álbum "Assaltos e Batidas" e a DJ sul-coreana Peggy Gou, entre outros nomes.

Horários e a divisão por palcos ainda não foram anunciados.

LOLLAPALOOZA BRASIL 2026

- Quando De 20/3 a 22/3

- Onde Autódromo de Interlagos - Av. Senador Teotônio Vilela, 261, SP

- Preço Ingressos disponíveis em ticketmaster.com ou nas bilheterias do shopping Ibirapuera