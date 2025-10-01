Próximo filme de Fernanda Torres, após 'Ainda Estou Aqui', será 'Os Corretores'

© Reuters

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Fernanda Torres anunciou na tarde desta quarta-feira seu próximo longa-metragem, o primeiro depois de "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, que venceu o Oscar de melhor filme internacional neste ano. Ainda não há previsão de estreia para o projeto.

A atriz também escreveu o roteiro do filme, chamado "Os Corretores", que será dirigido por Andrucha Waddington, seu marido. O elenco terá ainda Bruno Mazzeo e Milhem Cortaz, e as filmagens devem começar neste mês de outubro.

O filme tem produção da Conspiração, coprodução da Globo Filmes e da Sony Pictures, que também distribuirá o longa.