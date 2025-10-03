Notícias ao Minuto
Procurar

Os 30 maiores sucessos latinos da história! Qual é a sua música preferida?

Quais hits do pop latino você se lembra?

Anterior Seguinte
Galeria

31 Fotos

Notícias ao Minuto

Galeria

© <p>Getty Images</p>

Notícias Ao Minuto
03/10/2025 22:00 ‧ há 1 hora por Notícias Ao Minuto

Cultura

Músicas

A música latina, com seus ritmos contagiantes e letras apaixonantes, consegue nos transportar para lugares com os quais só podemos sonhar. Pode despertar memórias de infância, festas dançantes, cantar com amigos e muito mais. Com isso em mente, analisamos as 30 maiores canções pop latinas de todos os tempos, segundo ranking divulgado pela revista musical Rolling Stone.

Prepare-se para ser surpreendido por alguns artistas inesperados e até para redescobrir clássicos que você não conhecia. Esta lista não é apenas entretenimento – é uma exploração cultural, uma oportunidade de compreender as histórias e emoções que alimentam o mundo incrivelmente vibrante do pop latino.

Clique a seguir na galeria.

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

Justiça

Ex-Masterchef é condenado por estupro de menina de 12 anos em SC

2

politica

Justiça

Gonet arquiva investigação contra Bolsonaro e Braga Netto por 7 de Setembro de 2022

3

economia

Contribuintes

Veja rendimentos isentos do Imposto de Renda após aprovação de projeto na Câmara

4

mundo

Guerra

Hamas diz estar "pronto" para aceitar plano de Trump e libertar reféns

5

economia

Imposto de Renda

Trabalhador ganhará até R$ 313 por mês com novo Imposto de Renda

6

justica

Violência

Fisiculturista foi esfaqueado no pescoço pela esposa ao acordar, diz polícia de Santa Catarina

7

fama

MILTON-NASCIMENTO

Milton Nascimento recebe diagnóstico de demência por corpos de Lewy, diz filho

8

brasil

Sergipe

Prefeito de Canhoba comemora 40 anos com ensaio sensual de cuecas; veja

9

mundo

Apendicite

Mulher acha que tem apendicite, mas descobre parto surpresa em hospital

10

fama

Justiça

Rapper Sean 'Diddy' Combs é condenado a quatro anos de prisão