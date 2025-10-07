Cenas icônicas do cinema que foram improvisadas e poucos percebem

© NL Beeld

Supõe-se que um bom roteiro tenha momentos incríveis e diálogos cuidadosamente elaborados, mas, às vezes, é preciso também das habilidades de um bom ator para trazer mais espontaneidade e realismo para uma trama. Claro que o improviso nem sempre funciona, no entanto, já houve momentos que essas tiradas e ideias de última hora das estrelas resultaram em cenas memoráveis.

Na galeria, relembre algumas cenas icônicas de filmes e séries famosas e que talvez você não sabia que tinham sido improvisadas pelos atores!