Alceu Valença anuncia turnê '80 Girassóis', em que celebra seus 80 anos em 2026

© Nathalia Torres

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alceu Valença anunciou na tarde desta terça-feira (7) que fará uma turnê em comemoração dos seus 80 anos. Os shows de "80 Girassóis" acontecem no ano que vem, quando o artista completa a idade que dá título à excursão.

As apresentações passarão por todas as fases de Alceu, incluindo números de frevo, baião, maracatu, ciranda, seus discos dos anos 1970 e 1980 e até os dias atuais. O repertório não segue uma ordem cronológica, e contará com as músicas divididas por blocos conceituais, abrangendo os sucessos do cantor.

A turnê passa por dez capitais do país, começando no Rio de Janeiro, em 14 de março, e chegando ao fim em Belo Horizonte, em 13 de junho. Há shows marcados também em Porto Alegre, São Paulo, Salvador Curitiba, Brasília, Recife, Fortaleza e Belém.

Os ingressos entram em pré-venda exclusiva para clientes Banco do Brasil nesta terça. As vendas gerais terão início na próxima sexta-feira (10).

O anúncio da turnê aconteceu em um evento para a imprensa e convidados no Centro Cultural Banco do Brasil. A cerimônia contou com apresentação da atriz Isadora Cruz, conhecida pelo trabalho na novela "Guerreiros do Sol", e um show curto de Alceu.

VEJA AS DATAS ABAIXO

- Rio de Janeiro - Farmasi Arena - 14 de março de 2026

- Porto Alegre - Local a confirmar - 21 de março de 2026

- São Paulo - Parque Villa Lobos - 28 de março de 2026

- Salvador - Concha Acústica - 10 de abril de 2026

- Curitiba - Igloo - 25 de abril de 2026

- Brasília - CCBB - 09 de maio de 2026

- Recife - Classic Hall - 15 maio de 2026

- Fortaleza - CFO - 23 de maio de 2026

- Belém - Náutico Marine - 30 de maio de 2026

- Belo Horizonte - Mineirão 13 de junho de 2026