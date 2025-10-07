Notícias ao Minuto
Alceu Valença anuncia turnê '80 Girassóis', em que celebra seus 80 anos em 2026

As apresentações passarão por todas as fases da carreira do artista, incluindo números de frevo, baião, maracatu, ciranda, seus discos dos anos 1970 e 1980 e até os dias atuais

© Nathalia Torres

Folhapress
07/10/2025 20:00 ‧ há 19 minutos por Folhapress

Cultura

Música

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alceu Valença anunciou na tarde desta terça-feira (7) que fará uma turnê em comemoração dos seus 80 anos. Os shows de "80 Girassóis" acontecem no ano que vem, quando o artista completa a idade que dá título à excursão.

 

As apresentações passarão por todas as fases de Alceu, incluindo números de frevo, baião, maracatu, ciranda, seus discos dos anos 1970 e 1980 e até os dias atuais. O repertório não segue uma ordem cronológica, e contará com as músicas divididas por blocos conceituais, abrangendo os sucessos do cantor.

A turnê passa por dez capitais do país, começando no Rio de Janeiro, em 14 de março, e chegando ao fim em Belo Horizonte, em 13 de junho. Há shows marcados também em Porto Alegre, São Paulo, Salvador Curitiba, Brasília, Recife, Fortaleza e Belém.

Os ingressos entram em pré-venda exclusiva para clientes Banco do Brasil nesta terça. As vendas gerais terão início na próxima sexta-feira (10).

O anúncio da turnê aconteceu em um evento para a imprensa e convidados no Centro Cultural Banco do Brasil. A cerimônia contou com apresentação da atriz Isadora Cruz, conhecida pelo trabalho na novela "Guerreiros do Sol", e um show curto de Alceu.

VEJA AS DATAS ABAIXO

- Rio de Janeiro - Farmasi Arena - 14 de março de 2026
- Porto Alegre - Local a confirmar - 21 de março de 2026
- São Paulo - Parque Villa Lobos - 28 de março de 2026
- Salvador - Concha Acústica - 10 de abril de 2026
- Curitiba - Igloo - 25 de abril de 2026
- Brasília - CCBB - 09 de maio de 2026
- Recife - Classic Hall - 15 maio de 2026
- Fortaleza - CFO - 23 de maio de 2026
- Belém - Náutico Marine - 30 de maio de 2026
- Belo Horizonte - Mineirão 13 de junho de 2026

