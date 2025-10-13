Notícias ao Minuto
A história do "Açougueiro" que inspira nova série da Netflix e muitos filmes

Uma biografia de monstruosidade e loucura

Notícias Ao Minuto
13/10/2025 22:00 ‧ há 30 minutos por Notícias Ao Minuto

Cultura

Série

O nome Ed Gein tornou-se sinônimo de alguns dos crimes mais grotescos e perturbadores da história americana. Nascido na zona rural do Wisconsin (EUA) no início do século XX, sua vida foi marcada pelo isolamento, abuso e um apego obsessivo à sua mãe dominadora.

Quando os crimes de Gein foram revelados em 1957, os investigadores descobriram não apenas as mortes de duas mulheres, mas também uma casa repleta de objetos feitos a partir de corpos exumados. A fazenda do assassino havia sido transformada em uma arrepiante "casa dos horrores". Agora, a Netflix lançou uma nova temporada de 'Monster' que mergulha em seus crimes horrendos.

Então, quem exatamente foi Ed Gein? E o que o tornou conhecido como o "Açougueiro de Plainfield"? Clique para descobrir.

