Húngaro László Krasznahorkai vence o Nobel de Literatura de 2025

Autor de Herscht 07769, László Krasznahorkai foi premiado pela Academia Sueca por sua escrita “cativante e visionária” que une terror, arte e reflexão. Considerado um dos grandes nomes da literatura europeia contemporânea, o húngaro foi chamado por Susan Sontag de “mestre do apocalipse”.

© Nobel Prize

09/10/2025 10:18 ‧ há 51 minutos por Notícias ao Minuto

Cultura

Nobel da Literatura

O Prêmio Nobel de Literatura de 2025 foi concedido ao escritor húngaro László Krasznahorkai, autor do livro Herscht 07769, descrito pela Academia Sueca como “uma obra cativante e visionária que, em meio ao terror apocalíptico, reafirma o poder da arte”.

 

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (9) pelo secretário permanente da Real Academia Sueca de Ciências, Mats Malm. Segundo a instituição, o romance é considerado “um dos grandes livros alemães contemporâneos”, por retratar com precisão a agitação social do país.

Em Herscht 07769, a história se passa em uma pequena cidade de Turíngia, na Alemanha, marcada por anarquia, crimes e incêndios, tendo como pano de fundo o legado musical de Johann Sebastian Bach. A Academia descreveu a obra como “um livro escrito de uma só vez, sobre a convivência impossível entre violência e beleza”.

Krasznahorkai é apontado como “um grande escritor épico da tradição da Europa Central, que vai de Kafka a Thomas Bernhard”, e cuja escrita mescla absurdo, contemplação e um tom filosófico influenciado por viagens à China e ao Japão.

O autor, nascido em 1954 na cidade húngara de Gyula, ficou conhecido internacionalmente com O Tango de Satanás (Sátántangó, 1985), sua estreia literária e grande sucesso na Hungria. A crítica americana Susan Sontag o definiu como “o mestre do apocalipse da literatura contemporânea”.

