Filmes que foram proibidos e censurados — Alguns em pleno 2025

Razões obscuras e incomuns levaram alguns sucessos para cortes e proibições ao redor do mundo!

09/10/2025 22:00 ‧ há 1 hora por Notícias Ao Minuto

Cultura

Cinema

Consegue imaginar nunca ter visto aquele seu filme favorito? Pois é, muitas produções de sucesso foram submetidas a uma censura generalizada. Alguns desses títulos não surpreendem, já que têm muitas cenas de violência ou outros conteúdos polêmicos. Porém, a lista também apresenta muitos longas que foram banidos ou editados por uma variedade de razões diferentes. Alguns ofenderam seriamente certas culturas, outros não se encaixam na política da empresa de streaming...

Na galeria, conheça as razões obscuras e incomuns que levaram filmes para cortes e proibições ao redor do mundo!

