Os melhores boxeadores do cinema: Qual o seu preferido?

De heróis a vilões

10/10/2025 22:00

Cultura

Cinema

Hollywood está cheia de filmes incríveis sobre heróis esportivos e isso, é claro, inclui boxeadores. Muitos desses filmes são baseados em histórias reais. Na verdade, algumas delas são cinebiografias óbvias. Exemplos incluem a história de Jake LaMotta no filme 'Touro Indomável', de Martin Scorsese, de 1980, ou a vida de Muhammad Ali, interpretado por Will Smith em 'Ali' (2001). Nesta galeria, no entanto, estamos nos concentrando apenas nos maiores boxeadores fictícios que já apareceram nas telonas.

De heróis a vilões, todos esses personagens são realmente fascinantes. Clique para relembrá-los!

