O Olho Que Tudo Vê: as origens do símbolo Illuminati

© <p>Shutterstock</p>

O Olho da Providência, às vezes referido como o "olho que tudo vê", é um logotipo icônico que passou a ser associado aos Illuminati, um grupo secreto de indivíduos de elite que os teóricos da conspiração acreditam que esteja tentando controlar os assuntos globais. O símbolo do olho humano dentro de um triângulo é um dos favoritos dos teóricos da conspiração pelo simples fato de aparecer em todos os lugares. É encontrado em igrejas, em obras de arte e até mesmo no verso da nota de dólar americano. Embora haja evidências de que os maçons, sobre cujos ensinamentos os Illuminati originais basearam seu trabalho, usaram o Olho da Providência como um símbolo, ele foi originalmente usado como um símbolo religioso.

Confira esta galeria para saber mais sobre a verdadeira história do Olho da Providência.