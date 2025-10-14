Notícias ao Minuto
Os atores preferidos dos diretores: quantos filmes eles fizeram juntos?

No Festival de Veneza de 2025, Emma Stone e Yorgos Lanthimos comemoram a quarta parceria nos cinemas com 'Bugonia'.

14/10/2025 18:36 ‧ há 23 horas por Notícias Ao Minuto

Cultura

Cinema

Basta uma pessoa para tornar um filme ruim, mas são necessárias várias para torná-lo realmente bom. É por isso que, quando você encontra algo, ou melhor, alguém, que funciona, você não o deixa ir. A familiaridade dentro e fora das telas é extremamente benéfica para atores e diretores, pois eles não precisam restabelecer a confiança e, às vezes, se entendem só com um olhar. Quando há química, é mais fácil desafiar uns aos outros a crescerem e mudarem juntos.  

Confira esta galeria para ver os diretores que continuaram escalando seus atores favoritos e os atores cujas carreiras estão inextricavelmente ligadas aos seus diretores.

