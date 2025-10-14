Os atores preferidos dos diretores: quantos filmes eles fizeram juntos?

© <p>NL Beeld</p>

Basta uma pessoa para tornar um filme ruim, mas são necessárias várias para torná-lo realmente bom. É por isso que, quando você encontra algo, ou melhor, alguém, que funciona, você não o deixa ir. A familiaridade dentro e fora das telas é extremamente benéfica para atores e diretores, pois eles não precisam restabelecer a confiança e, às vezes, se entendem só com um olhar. Quando há química, é mais fácil desafiar uns aos outros a crescerem e mudarem juntos.

Confira esta galeria para ver os diretores que continuaram escalando seus atores favoritos e os atores cujas carreiras estão inextricavelmente ligadas aos seus diretores.