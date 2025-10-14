Notícias ao Minuto
Artistas que foram acusados de plágio (e alguns copiaram do Brasil)

Ações judiciais de direitos autorais atormentam artistas de sucesso!

14/10/2025 22:00

Cultura

Direitos autorais

Saber se músicas são plagiadas ou não é complicado. Às vezes, uma música pode parecer muito com outra sem querer, mas também existem aquelas músicas famosas que usam pedacinhos de músicas antigas sem dar crédito, o que causa problemas legais. A ideia de que copiar é uma forma de elogiar nem sempre é aceita por todos! É surpreendente descobrir que várias vezes rolam brigas de direitos autorais com músicas super conhecidas. Grandes nomes do cenário musical, nacional e internacional, enfrentaram essas situações, tornando-se conhecidos não apenas pelos hits, mas também por passar por processos legais prolongados, tanto como réus quanto como acusadores. 

Ficou curioso? Clique para conhecer artistas famosos tiveram problemas com plágio.

