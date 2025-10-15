Veja como comprar ingressos e onde assistir a filmes da 49ª Mostra de Cinema

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 49ª Mostra de São Paulo começou nesta quinta-feira (17) e oferece mais de 350 títulos para os cinéfilos conferirem. O evento acontece em cinemas de rua, CEUs e outros equipamentos culturais da cidade.
A programação inclui concorrentes ao Oscar, documentários, animações, entre muitas outras opções para os fãs da sétima arte.
Veja como conseguir ingressos e assistir às peliculas selecionadas pela curadoria da Mostra.
INGRESSOS
- Inteira: R$ 32 (sex. a dom) e R$ 26 (seg. a qui.)
- Ingressos populares: R$ 4 (Spcine CCSP, Spcine Olido e Biblioteca Roberto Santos)
- Permanente integral: R$ 640, permite a entrada em todas as sessões, em qualquer dia e horário
- Permanente especial: R$ 160, permite a entrada em sessões iniciadas até 17h55, de seg. a qui.
APLICATIVO
Disponível na Apple Store e Google Play; os ingressos podem ser reservados também no site da Velox
SITE
Confira a programação completa e outras informações em mostra.org
SALAS DA MOSTRA
CIRCUITO PAGO
CINE SATYROS BIJOU
Pça. Franklin Roosevelt, 172, Consolação, região central
CINE SEGALL
Museu Lasar Segall - R. Berta, 111, Vila Mariana, região sul
CINEMATECA BRASILEIRA
Lg. Senador Raul Cardoso, 207, Vila Clementino, região sul
CINESALA
R. Fradique Coutinho, 361, Pinheiros, região oeste
CINESESC
R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, região central
CULTURA ARTÍSTICA
R. Nestor Pestana, 196, Consolação, região central
ESPAÇO PETROBRAS DE CINEMA
R. Augusta, 1.475, Consolação, região central
IMS PAULISTA
Av. Paulista, 2.424, Bela Vista, região central (1ª sessão do dia é gratuita)
PLAYARTE MARABÁ
Av. Ipiranga, 757, República, região central
RESERVA CULTURAL
Av. Paulista, 900, Bela Vista, região central
SATO CINEMA
R. São Joaquim, 381, Liberdade, região central
CIRCUITO SPCINE
Ingressos populares: R$ 4
SPCINE - CCSP
R. Vergueiro, 1.000, Liberdade, região central
SPCINE OLIDO
Av. São João, 473, Centro, região central
BIBLIOTECA ROBERTO SANTOS
R. Cisplatina, 505, Ipiranga, região sul
CIRCUITO SPCINE GRATUITO
Confira os endereços no site circuitospcine.com.br
Centro de Formação Cultural, Cidade Tiradentes, CEU Aricanduva, CEU Barro Branco, CEU Butantã, CEU Caminho do Mar, CEU Carrão, CEU Feitiço da Vila, CEU Freguesia do Ó, CEU Jaçanã, CEU Jambeiro, CEU Meninos, CEU Parque do Carmo, CEU Parque Novo Mundo, CEU Parque Veredas, CEU Paz, CEU Perus, CEU Pinheirinho, CEU Quinta do Sol, CEU São Miguel, CEU São Pedro, CEU São Rafael, CEU Taipas, CEU Tremembé, CEU Três Lagos, CEU Vila Alpina, CEU Vila Atlântic e CEU Vila do Sol.