Veja como comprar ingressos e onde assistir a filmes da 49ª Mostra de Cinema

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 49ª Mostra de São Paulo começou nesta quinta-feira (17) e oferece mais de 350 títulos para os cinéfilos conferirem. O evento acontece em cinemas de rua, CEUs e outros equipamentos culturais da cidade.

A programação inclui concorrentes ao Oscar, documentários, animações, entre muitas outras opções para os fãs da sétima arte.

Veja como conseguir ingressos e assistir às peliculas selecionadas pela curadoria da Mostra.

INGRESSOS

- Inteira: R$ 32 (sex. a dom) e R$ 26 (seg. a qui.)

- Ingressos populares: R$ 4 (Spcine CCSP, Spcine Olido e Biblioteca Roberto Santos)

- Permanente integral: R$ 640, permite a entrada em todas as sessões, em qualquer dia e horário

- Permanente especial: R$ 160, permite a entrada em sessões iniciadas até 17h55, de seg. a qui.

APLICATIVO

Disponível na Apple Store e Google Play; os ingressos podem ser reservados também no site da Velox

SITE

Confira a programação completa e outras informações em mostra.org

SALAS DA MOSTRA

CIRCUITO PAGO

CINE SATYROS BIJOU

Pça. Franklin Roosevelt, 172, Consolação, região central

CINE SEGALL

Museu Lasar Segall - R. Berta, 111, Vila Mariana, região sul

CINEMATECA BRASILEIRA

Lg. Senador Raul Cardoso, 207, Vila Clementino, região sul

CINESALA

R. Fradique Coutinho, 361, Pinheiros, região oeste

CINESESC

R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, região central

CULTURA ARTÍSTICA

R. Nestor Pestana, 196, Consolação, região central

ESPAÇO PETROBRAS DE CINEMA

R. Augusta, 1.475, Consolação, região central

IMS PAULISTA

Av. Paulista, 2.424, Bela Vista, região central (1ª sessão do dia é gratuita)

PLAYARTE MARABÁ

Av. Ipiranga, 757, República, região central

RESERVA CULTURAL

Av. Paulista, 900, Bela Vista, região central

SATO CINEMA

R. São Joaquim, 381, Liberdade, região central

CIRCUITO SPCINE

Ingressos populares: R$ 4

SPCINE - CCSP

R. Vergueiro, 1.000, Liberdade, região central

SPCINE OLIDO

Av. São João, 473, Centro, região central

BIBLIOTECA ROBERTO SANTOS

R. Cisplatina, 505, Ipiranga, região sul

CIRCUITO SPCINE GRATUITO

Confira os endereços no site circuitospcine.com.br

Centro de Formação Cultural, Cidade Tiradentes, CEU Aricanduva, CEU Barro Branco, CEU Butantã, CEU Caminho do Mar, CEU Carrão, CEU Feitiço da Vila, CEU Freguesia do Ó, CEU Jaçanã, CEU Jambeiro, CEU Meninos, CEU Parque do Carmo, CEU Parque Novo Mundo, CEU Parque Veredas, CEU Paz, CEU Perus, CEU Pinheirinho, CEU Quinta do Sol, CEU São Miguel, CEU São Pedro, CEU São Rafael, CEU Taipas, CEU Tremembé, CEU Três Lagos, CEU Vila Alpina, CEU Vila Atlântic e CEU Vila do Sol.