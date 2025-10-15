Notícias ao Minuto
Veja como comprar ingressos e onde assistir a filmes da 49ª Mostra de Cinema

Programação se espalha cinemas de rua de SP e por CEUs; há sessões gratuitas e a preços populares no circuito

© DR

Folhapress
15/10/2025 20:00 ‧ há 1 hora por Folhapress

Cultura

Cinema

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 49ª Mostra de São Paulo começou nesta quinta-feira (17) e oferece mais de 350 títulos para os cinéfilos conferirem. O evento acontece em cinemas de rua, CEUs e outros equipamentos culturais da cidade.

 

A programação inclui concorrentes ao Oscar, documentários, animações, entre muitas outras opções para os fãs da sétima arte.

Veja como conseguir ingressos e assistir às peliculas selecionadas pela curadoria da Mostra.

INGRESSOS

- Inteira: R$ 32 (sex. a dom) e R$ 26 (seg. a qui.)
- Ingressos populares: R$ 4 (Spcine CCSP, Spcine Olido e Biblioteca Roberto Santos)
- Permanente integral: R$ 640, permite a entrada em todas as sessões, em qualquer dia e horário
- Permanente especial: R$ 160, permite a entrada em sessões iniciadas até 17h55, de seg. a qui.

APLICATIVO

Disponível na Apple Store e Google Play; os ingressos podem ser reservados também no site da Velox
SITE
Confira a programação completa e outras informações em mostra.org
SALAS DA MOSTRA
CIRCUITO PAGO

CINE SATYROS BIJOU
Pça. Franklin Roosevelt, 172, Consolação, região central

CINE SEGALL
Museu Lasar Segall - R. Berta, 111, Vila Mariana, região sul

CINEMATECA BRASILEIRA
Lg. Senador Raul Cardoso, 207, Vila Clementino, região sul

CINESALA
R. Fradique Coutinho, 361, Pinheiros, região oeste

CINESESC
R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, região central

CULTURA ARTÍSTICA
R. Nestor Pestana, 196, Consolação, região central

ESPAÇO PETROBRAS DE CINEMA
R. Augusta, 1.475, Consolação, região central

IMS PAULISTA
Av. Paulista, 2.424, Bela Vista, região central (1ª sessão do dia é gratuita)

PLAYARTE MARABÁ
Av. Ipiranga, 757, República, região central

RESERVA CULTURAL
Av. Paulista, 900, Bela Vista, região central

SATO CINEMA
R. São Joaquim, 381, Liberdade, região central

CIRCUITO SPCINE
Ingressos populares: R$ 4

SPCINE - CCSP
R. Vergueiro, 1.000, Liberdade, região central

SPCINE OLIDO
Av. São João, 473, Centro, região central

BIBLIOTECA ROBERTO SANTOS
R. Cisplatina, 505, Ipiranga, região sul

CIRCUITO SPCINE GRATUITO

Confira os endereços no site circuitospcine.com.br

Centro de Formação Cultural, Cidade Tiradentes, CEU Aricanduva, CEU Barro Branco, CEU Butantã, CEU Caminho do Mar, CEU Carrão, CEU Feitiço da Vila, CEU Freguesia do Ó, CEU Jaçanã, CEU Jambeiro, CEU Meninos, CEU Parque do Carmo, CEU Parque Novo Mundo, CEU Parque Veredas, CEU Paz, CEU Perus, CEU Pinheirinho, CEU Quinta do Sol, CEU São Miguel, CEU São Pedro, CEU São Rafael, CEU Taipas, CEU Tremembé, CEU Três Lagos, CEU Vila Alpina, CEU Vila Atlântic e CEU Vila do Sol.

