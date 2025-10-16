Notícias ao Minuto
'O Agente Secreto' ganha trailer internacional, que antecipa a estreia nos EUA

No Brasil, o filme passou pelo Festival do Rio, ganha sessões na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e chega ao circuito, pela Vitrine Filmes, em 6 de novembro

Folhapress
16/10/2025 19:36 ‧ há 56 minutos por Folhapress

Cultura

Cinema

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - 'O Agente Secreto', filme selecionado pelo Brasil para concorrer a uma vaga à categoria de melhor filme internacional no Oscar de 2026, ganhou o seu primeiro trailer e cartaz internacionais.

 

Distribuído pela Neon, o longa de Kleber Mendonça Filho conquistou os prêmios da crítica, de melhor direção e de melhor ator para Wagner Moura no Festival de Cannes deste ano e chega aos cinemas americanos em 26 de novembro.

No Brasil, o filme passou pelo Festival do Rio, ganha sessões na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e chega ao circuito, pela Vitrine Filmes, em 6 de novembro. Os ingressos para as exibições comerciais já estão em pré-venda.

O Agente Secreto" se passa no Recife da ditadura militar e acompanha Marcelo, um especialista em tecnologia que foge para a cidade após se ver ameaçado de morte.

