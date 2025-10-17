Momento relax: os melhores filmes para dormir

© <p>NL Beeld</p>

Nem toda noite de cinema precisa de ação de tirar o fôlego ou reviravoltas intensas. Às vezes, tudo o que você quer é um filme suave e relaxante para descansar a mente e embalar o sono. De clássicos reconfortantes a histórias em ritmo lento com trilhas sonoras tranquilas, algumas histórias são simplesmente perfeitos para relaxar no final de um longo dia.

Se você está lidando com insônia, estresse ou simplesmente adora um clima aconchegante, essas escolhas são as companhias perfeitas para a hora do sono. Curioso? Clique a seguir.