Notícias ao Minuto
Procurar

Netflix anuncia documentário sobre Caso Eloá com depoimentos inéditos

O documentário traz depoimentos inéditos do irmão da vítima, Douglas Pimentel, e da amiga Grazieli Oliveira

Netflix anuncia documentário sobre Caso Eloá com depoimentos inéditos

© DR

Folhapress
17/10/2025 19:35 ‧ há 1 hora por Folhapress

Cultura

Documentário

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Netflix anunciou nesta sexta-feira (17) o lançamento do documentário "Caso Eloá - Refém ao Vivo", que reconta um dos crimes mais marcantes do país. A produção estreia em 12 de novembro e promete revelar trechos inéditos do diário da adolescente.

 

O crime aconteceu em outubro de 2008, na casa de Eloá Pimentel, no bairro de Jardim Santo André, em Santo André, São Paulo. Na época, a jovem então com 15 anos foi mantida refém pelo ex-namorado, Lindemberg Alves, sete anos mais velho, que não aceitava o fim do relacionamento.

Foram mais de 100 horas de negociações com a polícia, depoimentos de vizinhos e intensa cobertura da imprensa até o desfecho trágico, que resultou na morte de Eloá. Lindemberg foi condenado a 39 anos, 3 meses e 10 dias de prisão, em regime fechado, pelo crime de homicídio qualificado.

O documentário traz depoimentos inéditos do irmão da vítima, Douglas Pimentel, e da amiga Grazieli Oliveira. Jornalistas e autoridades que acompanharam o caso também participam da produção, reconstituindo momentos da tragédia que chocou o Brasil.

'O Agente Secreto' ganha trailer internacional, que antecipa a estreia nos EUA

'O Agente Secreto' ganha trailer internacional, que antecipa a estreia nos EUA

No Brasil, o filme passou pelo Festival do Rio, ganha sessões na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e chega ao circuito, pela Vitrine Filmes, em 6 de novembro

Folhapress | 11:45 - 17/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

esporte

Palmeiras

Abel rejeita proposta para deixar o Palmeiras e ir rumo à Premier League

2

fama

MURILO-BENÍCIO

Angélica entrega que Murilo Benício está solteiro e causa desconforto

3

fama

Luana Piovani

Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar

4

mundo

Myanmar

Modelo viaja a trabalho para Tailândia e vira vítima de tráfico de órgãos

5

fama

TIm Curry

Tim Curry, astro de 'It', revela que teve crânio 'esmagado' para sobreviver

6

esporte

Michael Schumacher

Piloto Joey Mawson é acusado de estuprar enfermeira de Schumacher

7

esporte

Fortunas

Vini é 6º jogador mais bem pago do mundo; veja valores e o top 10 da Forbes

8

politica

Justiça

Gilmar e Fux trocam ofensas em embate tenso no STF; entenda

9

fama

Mateus Solano

Mateus Solano dá tapa no celular de fã durante peça

10

mundo

Estados Unidos

Crianças de 9 e 10 anos são acusadas de estuprar menina de 5 nos EUA