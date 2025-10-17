Netflix anuncia documentário sobre Caso Eloá com depoimentos inéditos

© DR

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Netflix anunciou nesta sexta-feira (17) o lançamento do documentário "Caso Eloá - Refém ao Vivo", que reconta um dos crimes mais marcantes do país. A produção estreia em 12 de novembro e promete revelar trechos inéditos do diário da adolescente.

O crime aconteceu em outubro de 2008, na casa de Eloá Pimentel, no bairro de Jardim Santo André, em Santo André, São Paulo. Na época, a jovem então com 15 anos foi mantida refém pelo ex-namorado, Lindemberg Alves, sete anos mais velho, que não aceitava o fim do relacionamento.

Foram mais de 100 horas de negociações com a polícia, depoimentos de vizinhos e intensa cobertura da imprensa até o desfecho trágico, que resultou na morte de Eloá. Lindemberg foi condenado a 39 anos, 3 meses e 10 dias de prisão, em regime fechado, pelo crime de homicídio qualificado.

O documentário traz depoimentos inéditos do irmão da vítima, Douglas Pimentel, e da amiga Grazieli Oliveira. Jornalistas e autoridades que acompanharam o caso também participam da produção, reconstituindo momentos da tragédia que chocou o Brasil.