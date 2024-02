Brasil recebe US$ 6,9 bilhões em turismo internacional

Os números revelados pelo Banco Central destacam um marco significativo para a economia brasileira em 2023. Os turistas estrangeiros que escolheram o Brasil como destino contribuíram com uma quantia recorde de US$ 6,9 bilhões, equivalente a R$ 34,5 bilhões. Esse valor superou ligeiramente a arrecadação máxima anterior, registrada em 2014, durante a Copa do Mundo.

A meta inicial estabelecida no Plano Nacional de Turismo para o ano passado era um aumento de 8,58% na receita proveniente do turismo internacional. No entanto, os resultados surpreenderam, com um crescimento anual de 41%, acima do esperado.

O recorde histórico se insere em um contexto de retomada do turismo após os impactos da pandemia. Com cerca de 6 milhões de visitantes internacionais em 2023, o Brasil viu seu fluxo turístico retornar aos níveis pré-pandemia, superando as estimativas da OMT (Organização Mundial do Turismo).

Para Felipe Oliveira Pedreira, proprietário da Bahia Terra Turismo e Eventos, o impacto positivo do turismo internacional na economia brasileira no ano passado foi significativo. "Isso nos incentiva a intensificar nossos investimentos na captação e capacitação de profissionais, especialmente durante os períodos de maior fluxo de turistas internacionais", disse. Segundo ele, é possível não só repetir como superar a cada ano esse número.

Pedreira acredita que a Bahia não apenas contribuiu para o crescimento desses números, mas também deve ter sido um dos destinos que mais influenciou o Brasil a alcançar esse patamar. O especialista ressalta que os locais na Bahia que atraem turistas de todo o mundo, como Salvador, Morro de São Paulo, Chapada Diamantina, Barra Grande, Ilhéus, Praia do Forte e Ilha de Boipeba, passaram por uma reestruturação recentemente. "Isso inclui melhorias em passeios, hospedagem, restaurantes e serviços de transfer do aeroporto, visando oferecer a melhor experiência possível aos visitantes internacionais.

"Os dados fornecidos pela Gerência de Dados da Embratur, em parceria com o MTur (Ministério do Turismo) e a PF (Polícia Federal), destacam a Argentina como o principal país emissor de turistas para o Brasil, seguido pelos Estados Unidos, Chile, Paraguai e Uruguai. Na Europa, França, Portugal, Alemanha, Reino Unido e Itália se destacam como fontes significativas de visitantes estrangeiros.Para saber mais, basta acessar: https://www.bahiaterra.com