EUA: Vistos EB1-A e EB2-NIW são alternativas para brasileiro

Em média, cerca de 4,5 milhões de brasileiros vivem em outros países. Destes, 1,9 milhões de pessoas vivem nos Estados Unidos, conforme dados do documento "Comunidades Brasileiras no Exterior", divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores.

O estudo compila estatísticas atualizadas sobre a quantidade de cidadãos que vivem fora do Brasil e sua distribuição pelo mundo.Nova York (500 mil), Boston (390 mil) e Miami (295 mil) são as três cidades dos Estados Unidos com a maior concentração de brasileiros, ainda segundo a estimativa, que utiliza insumos relativos ao ano-base de 2022, enviados pelos postos do Itamaraty no exterior.

O Dr. Murtaz Navsariwala, advogado especialista em imigração legal para os Estados Unidos e fundador da Murtaz Law, conta que muitos brasileiros que ainda sonham em viver no país norte-americano desconhecem alternativas para buscar o "tão sonhado" visto. Exemplo disso, muitas pessoas ainda se perguntam a quem são destinados os vistos EB1-A e quais são os critérios para se chegar ao Green Card por meio dele."

O visto EB1-A é uma subcategoria do visto EB1, destinado a profissionais de destaque em áreas como ciência, arte, educação, negócios e esportes", explica. "Dentro dessa categoria, o (EB1), encontramos o EB1-A, o EB-1B (para professores e pesquisadores) e EB-1C (para executivos e gerentes multinacionais)", detalha.

Segundo o especialista, o visto EB1-A é indicado para indivíduos com habilidades extraordinárias em campos diversos, como profissionais de destaque em áreas como ciência, arte, educação, moda, negócios ou esportes que sejam reconhecidos globalmente por suas realizações excepcionais.

De acordo com Navsariwala, para demonstrar a extraordinariedade o candidato precisa atender a pelo menos três dos critérios de elegibilidade, que são:

EB2-NIW

O advogado especialista em imigração legal para os EUA destaca que o EB2-NIW (National Interest Waiver), por sua vez, é um visto destinado a profissionais que possuem um diploma avançado ou habilidades excepcionais que elimina a necessidade de uma oferta de emprego, contanto que seu trabalho beneficie os interesses nacionais dos Estados Unidos (National Interest Waiver), e contribua para setores críticos da economia americana.

"O EB2 é a segunda categoria de preferência de vistos de trabalho baseados em emprego e é reservada para profissionais com graus mais avançados de habilidades. Um exemplo disso são pessoas que trabalham nas áreas da ciência, artes ou negócios", exemplifica.

"O NIW (National Interest Waiver) é uma inserção do processo normal de certificação de trabalho do Departamento de Trabalho dos EUA. Além disso, o governo costuma exigir ele na maioria dos casos de visto EB2", reporta.

Tal categoria, de acordo com a mais recente publicação do Visa Bulletin - documento mensal emitido pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, que fala sobre a disponibilidade e outras informações sobre vistos de imigração -, teve um avanço de dois meses, saindo de 15 de janeiro de 2023 para 15 de março de 2023 - o informe deu conta de que o avanço se aplica a praticamente todas as nacionalidades, com exceção da Índia e da China.

"Isso significa que, para os brasileiros, por exemplo, quem possui data de prioridade dentro desse período de tempo, agora pode solicitar ajuste de status ou ter sua entrevista consular marcada", afirma Navsariwala, que pontua que este avanço pode ser um indicativo de que o USCIS está aumentando sua capacidade de processamento e se estruturando para atender melhor a demanda. "Na prática, pode significar um processo de EB2-NIW mais rápido e eficiente", conclui.

Qual é a diferença entre visto EB2-NIW e EB2 normal?

Segundo Navsariwala, os vistos americanos destinados para profissionais possuem exigências específicas, tanto na relação de prazo de processamento, quanto à documentação. "Portanto, para aqueles que desejam se candidatar para o EB2, é aconselhável que tenham uma proposta formal de emprego de uma empresa americana, acompanhada de uma Certificação Trabalhista do Departamento de Trabalho.

"Já um candidato que está em busca do EB2-NIW, por sua vez, não precisa dessa oferta de emprego. "As pessoas desta categoria não são obrigadas a passar por um processo de certificação trabalhista junto ao Departamento do Trabalho. Ou seja, se a pessoa provar que a sua entrada no país trará benefícios, ela já está apta".

A seguir, o especialista lista os principais requisitos para conseguir o visto EB2NIW:

Porém, acrescenta Navsariwala, pessoas que têm algum tipo de contribuição acadêmica relevante com as áreas da ciência, tecnologia, matemática, engenharia, artes ou negócios também podem se qualificar para o visto EB2NIW.

"Há um perfil acadêmico necessário para obter o EB2NIW, que inclui elementos, como: possuir um grau de escolaridade avançado; ter um diploma de bacharelado e, pelo menos, cinco anos de experiência profissional nesta área", descreve o advogado. "Além disso, é exigida a especialização na área, pós-graduação, mestrado ou doutorado, PhD ou um equivalente nos Estados Unidos", explica.