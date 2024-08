TikTok cresce e se torna ferramenta de marketing digital

Pequenos negócios ainda são parcela pequena na plafatorma, que tem grande potencial na divulgação de serviços e produtos. Os empresários e empreendedores não precisam fazer dancinhas no TikTok, mas podem acabar "dançando" na disputa pela atenção (e conversão) de consumidores se não incluírem a plataforma na sua estratégia de marketing digital.

Em 2024, os vídeos on-line seguem firmes no gosto do público. Como mostra o estudo Inside Video, da Kantar Ibope Media, 41% dos brasileiros conectados prestam mais atenção aos anúncios em vídeo que em outros tipos de anúncios on-line.

O formato também tem se provado eficaz tanto para atrair tráfego como para criar conexão com o público. Outro estudo, desta vez da americana Wyzowl, aponta que 91% dos entrevistados preferem assistir um vídeo para aprender mais sobre um produto ou serviço e que 82% já foram convencidos a fazer uma compra por conta de um vídeo.Plataformas como TikTok, Instagram e YouTube explicam o crescimento consistente do vídeo marketing. Cada uma delas tem suas próprias características e audiências. Para pequenos negócios, no entanto, existe uma variável importante que costuma passar despercebida na hora de investir em marketing digital.

Segundo a pesquisa "Transformação Digital nos Pequenos Negócios", realizada pelo Sebrae, 64% dos empreendedores brasileiros têm perfil no Instagram, mas apenas 3% estão apresentando seus produtos e serviços no TikTok. "É essencial que empresários e empreendedores fiquem atentos às novas tendências. Chegar primeiro ou produzir conteúdo autêntico são diferenciais competitivos em qualquer área no mercado hoje em dia", diz Tiago Tessmann, especialista em marketing digital, sócio da agência Blueberry e criador do método Conversão Extrema.

Vídeos curtos são mais recomendados e visualizados

O YouTube continua como uma plataforma essencial para conteúdos mais longos e informativos. Já o TikTok se destaca pela sua capacidade de viralização rápida e pelos vídeos curtos, que busca uma interação mais direta e criativa com o público.

Com duração média de 15 a 60 segundos, os vídeos curtos são apontados pela Hubspot como o formato mais popular hoje no marketing digital. Além de ser utilizado por mais de 44% dos profissionais da área, é o que oferece o maior retorno sobre o investimento. Não é à toa que 56% dos profissionais na plataforma TikTok pretendem elevar os investimentos na área, mais do que qualquer outra plataforma. "O formato é perfeito para o consumo em celulares e para a atenção cada vez mais curta dos usuários", ressalta Tessmann.

O especialista lembra que muitos empresários e empreendedores perdem oportunidades porque esperam condições perfeitas para começar a investir em vídeos.

Neste contexto, "uma câmera na mão e uma ideia na cabeça", a famosa frase do cineasta brasileiro Glauber Rocha encaixa-se perfeitamente no dinâmico universo das vendas on-line.

O TikTok é uma ótima ferramenta para demonstrar como um produto pode resolver um problema comum. Dicas rápidas, vídeos explicativos e depoimentos também são formatos importantes para construir credibilidade e influenciar na decisão de compra.

Outro ponto importante é que vídeos ajudam a humanizar a marca e a criar uma conexão emocional com o público, o que traz resultados no longo prazo. "Como benefício adicional, as plataformas estão priorizando cada vez mais o conteúdo de vídeo, o que traz maior alcance e engajamento orgânico", afirma o especialista.

Comportamento no TikTok

Pelo ponto de vista dos empresários e empreendedores, faz sentido investir num perfil do TikTok. Mas como os usuários brasileiros do TikTok enxergam a presença das marcas na plataforma?

A pesquisa TikTok no Brasil, realizada em março de 2024 pelo Opinion Box, ajuda a responder a esta dúvida: 68% dos usuários ouvidos acreditam que o TikTok pode aproximar pessoas e empresas.

Outro dado interessante é que 37% deles gostam de utilizar o TikTok para assistir vídeos de marcas e empresas. A pesquisa também revela que conteúdo informativo tem espaço na plataforma: 31% dos entrevistados gostam de assistir reviews de produtos, sendo que um de cada três usuários revelou já ter comprado um produto ou serviço que conheceu ali. "A plataforma desponta pelo enorme potencial como vitrine on-line. Se a estratégia de marketing digital for bem feita, o resultado é certo", conclui Tiago Tessmann.

Dicas de Tiago Tessmann, especialista em Marketing digital, para a criação de vídeos curtos envolventes

1. Priorizar a gravação no formato vertical que é o mais adequado para celulares;

2. Ser criativo, autêntico e direto;

3. Inserir legendas para garantir que a mensagem seja entendida mesmo sem som;

4.Não ter medo de experimentar com humor, música e efeitos visuais.