Shows internacionais: compra de ingressos exige cuidados

Linkin Park, Iron Maiden, Post Malone, Chris Brown, Bruno Mars. Esses são alguns dos artistas e bandas internacionais que se apresentam ainda neste ano no Brasil. Por envolverem nomes famosos da música, os shows devem atrair pessoas de diferentes cidades e estados do país.Angelo Bimbato, CEO da BuyTicket, site especializado em revenda de ingressos, afirma que organizar-se com antecedência é essencial para poder aproveitar os eventos com tranquilidade e evitar imprevistos.



"É fundamental se programar. Evite deixar a compra dos ingressos para a última hora, pois a logística pode se tornar complicada. Se não conseguir adquirir pelo canal oficial do evento, escolha uma plataforma segura, em vez de recorrer ao mercado paralelo, que oferece riscos", afirma Bimbato. Como explica o executivo, golpes envolvendo a venda de ingressos são comuns, principalmente por meio de anúncios enganosos na internet e redes sociais. Há casos em que os fãs só descobrem que compraram um bilhete falso ao serem barrados na entrada do show - como aconteceu com um casal do Mato Grosso do Sul que ia à apresentação do Coldplay em 2023.Bimbato explica que a empresa na qual atua como CEO adota mecanismos de segurança para impedir golpes. Na plataforma, que conecta pessoas que revendem ingressos com quem quer comprar, a identidade dos usuários é conferida, assim como o bilhete que foi colocado à venda.



Uma vez vendido o ingresso, a plataforma retém o valor da compra. Este só é repassado ao revendedor a partir do momento em que o comprador entrou no show. Logo, possíveis golpistas não conseguiriam vender ou receber pela plataforma. "Sempre tome cuidado ao comprar ingressos e escolha apenas canais confiáveis, amigos ou parentes que não poderão comparecer. Infelizmente, muitas pessoas se aproveitam do sonho dos fãs", reforça.

Expectativas para 2025

Mais artistas internacionais são esperados no Brasil para 2025, diz Bimbato. "Este ano foi bastante movimentado, e temos a expectativa de que o próximo será ainda mais agitado", afirma, citando duas apresentações da cantora colombiana Shakira agendadas para fevereiro.A recomendação do executivo é que os fãs acompanhem o calendário de eventos do ano que vem e já se programem, principalmente se a ida ao show envolver também gastos com passagens e hospedagem.Para saber mais, basta acessar: https://buyticketbrasil.com/