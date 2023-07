Dólar cai em dia de feriado nos EUA, com investidores atentos a tributária e arcabouço

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar abriu em queda nesta terça-feira (4) após ter registrado um dia de ganhos na véspera, apoiado pelas expectativas de queda na Selic divulgadas pelo boletim Focus.

Apesar da alta de segunda (3), a moeda americana deve seguir tendência de baixa no Brasil mesmo num cenário de corte de juros, dizem especialistas. Eles citam a melhora no ambiente econômico do Brasil, o que atrairia recursos, e a diminuição da inflação, que aumentaria as taxas de juros reais, como principais fatores para o provável ganho de força do real ante o dólar nos próximos meses.

Às 9h05 (horário de Brasília), o dólar à vista recuava 0,25%, a R$ 4,7948 na venda. Na B3, às 9h05 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,25%, a R$ 4,8185.

Nesta terça, o desempenho da moeda americana deve ser impactado pelo baixo volume financeiro global por conta do feriado de Independência nos Estados Unidos.

A Bolsa brasileira voltou a subir na segunda e fechou em alta de 1,34%, a 119.672 pontos, apoiada pela melhora nas expectativas de inflação e de cortes para a Selic (taxa básica de juros) do Focus.

O dólar também registrou alta após ter fechado o semestre com sua maior desvalorização desde 2016. A moeda americana terminou o dia com ganho de 0,37%, cotada a R$ 4,806.

O boletim Focus mostrou que o mercado reduziu sua projeção para inflação brasileira neste ano para 4,98%, ante 5,06% no levantamento anterior. Além disso, os analistas consultados pelo BC agora veem a Selic em 12,00% no fim de 2023, de 12,25% projetados anteriormente.

Após a divulgação do Focus, os juros futuros, que já estão nos menores níveis do ano, registravam nova queda. Os contratos com vencimento em janeiro de 2024 saíram de 12,84% para 12,78%, enquanto os de 2025 caíam de 10,77% para 10,64%.

A maior alta do dia foi da Locaweb (3,96%), que passa por correção após ter acumulado forte queda na semana passada. Os papéis da companhia também entraram na carteira de recomendações semanal da BB Investimentos, o que ofereceu impulso adicional.

As siderúrgicas Gerdau e Usiminas registraram forte alta, com ganhos de 3,80% e 2,68%, respectivamente. O setor foi apoiado por um pedido do governo Tangshan, maior centro siderúrgico da China, para as empresas locais reduzirem a produção de aço como parte de esforços para melhorar a qualidade do ar.

A Petrobras também teve alta, com suas ações preferenciais subindo 1,86% após forte queda na sexta (30).

Mais ligadas à economia doméstica e sensíveis às projeções de juros, as "small caps" apoiaram a subida do Ibovespa, com o índice que reúne essas companhias registrando alta de 0,69%.

Nos Estados Unidos, os índices acionários tiveram leve alta em dia de atividade reduzida pelo feriado da Independência americana, que ocorre na terça (4). Nesta segunda, as operações do mercado financeiro foram encerradas às 13h.

