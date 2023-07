Mutirão vai renegociar dívidas a partir de segunda (24)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) fará o mutirão "Renegocia!", iniciativa para ajudar consumidores a renegociar e pagar dívidas em atraso. A ação começa na próxima segunda-feira (24).

Pessoas físicas com dívidas de água e luz, além de débitos com lojas e bancos poderão negociar a quitação. O mutirão vai até 11 de agosto.

À Folha de S.Paulo, o Ministério da Justiça, órgão responsável pela Senacon, disse que a ideia do mutirão é ajudar os brasileiros superendividados, ou seja, "pessoas que possuem um nível de endividamento que ultrapassa sua capacidade de pagamento".

No entanto, qualquer consumidor que tenha dívidas em atraso pode participar do mutirão. Não há limites nos valores das dívidas, nem de renda, segundo a pasta.

Nos casos de superendividamento, os cidadãos têm garantido por lei o mínimo existencial, quantia protegida e que não pode ser tomada ou bloqueada por bancos e credores. Em junho, o governo Lula editou decreto em que eleva o valor do mínimo existencial de R$ 303 para R$ 600.

Procurado, o Procon-SP disse que vai reforçar o atendimento presencial a partir da próxima segunda. Consumidores residentes no estado de SP poderão aderir ao Renegocia! pelo site do órgão (neste link).

O Procon afirmou que irá destacar o mutirão em seu site para agilizar o atendimento das demandas. Além do apoio para que os interessados negociem as dívidas, o órgão fornecerá orientações sobre como evitar ou sair de situações de endividamento.

Na capital paulista, haverá um posto de atendimento presencial na sede do Procon-SP, localizada na rua Barra Funda, 970, próximo à estação Palmeiras-Barra Funda do Metrô. O posto funcionará de segunda a sexta, das 8h às 13h, no período em que o Renegocia! estiver valendo. Será possível agendar o atendimento pelo site do Procon.

QUEM PODE PARTICIPAR DO MUTIRÃO RENEGOCIA!

O Renegocia! é uma ação criada pela Senacon em conjunto com órgãos de defesa do consumidor. Podem participar os cidadãos com qualquer tipo de dívida em atraso. Não há limites quanto ao valor da dívida ou à renda do consumidor.

O consumidor poderá, inclusive, renegociar dívidas de contas de água ou luz, além de contas em atraso com lojas ou dívidas bancárias. O mutirão irá durar de 24 de julho a 11 de agosto.

Essas são algumas diferenças entre a ação da Senacon, órgão do Ministério da Justiça, e a primeira fase do Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do Ministério da Fazenda lançado na última segunda (17). Segundo o ministro Flávio Dino (Justiça), os programas são complementares.

No caso do Desenrola, lançado pela Fazenda, a atual etapa visa dívidas bancárias com bancos, financeiras, cooperativas e sociedades de crédito que estejam cadastrados no programa, e o devedor deve receber entre R$ 2.640 e R$ 20 mil por mês e ter entrado na lista de inadimplentes entre 2019 e 2022.

Contas de água, luz ou gás e outros serviços poderão ser renegociadas pelo Desenrola apenas em setembro, quando terá início a Faixa 1 do programa.

COMO SE INSCREVER NO MUTIRÃO RENEGOCIA!

Segundo o Ministério da Justiça, os cidadãos interessados em participar do Renegocia! poderão procurar os órgãos de defesa do consumidor mais próximos a partir da segunda-feira (24). Consumidores podem se dirigir aos Procons do seu estado, Ministério Público, Defensoria Pública e associações de defesa do consumidor.

Outro canal que pode ser usado para renegociar a dívida é o site consumidor.gov.br. Para logar no portal, é preciso ter uma conta Gov.br (saiba como criar a conta abaixo).

HÁ LIMITE DE RENDA OU DE VALOR DA DÍVIDA?

Não. Cidadãos com dívidas atrasadas de qualquer valor, e que recebem qualquer renda, podem aderir ao Renegocia! Qualquer dívida em atraso -contas de serviços como água, luz, gás, telefone, dívidas bancárias e dívidas com lojas do varejo- pode ser negociada no mutirão.

AS DÍVIDAS PODERÃO SER PARCELADAS? HAVERÁ PERDÃO DE MULTA?

Não há garantia de que o consumidor poderá parcelar a dívida, obter descontos ou o perdão de multas que incidem sobre os atrasos.

"O número de parcelas, os juros aplicados e possibilidade de perdão total ou parcial das multas incidentes sobre as dívidas em atraso caberão a cada negociação feita entre o consumidor e as empresas", de acordo com o Ministério da Justiça.

A pasta disse que as negociações no Renegocia! serão acompanhadas e monitoradas pelos órgãos de defesa do consumidor.

COMO TER CONTA GOV.BR PRATA OU OURO

Segundo o governo federal, a conta Gov.br é um meio de acesso do usuário aos serviços públicos que são oferecidos de forma digital. Essa conta garante a identificação de cada cidadão que acessa os serviços.

O cidadão que ainda não fez sua inscrição no sistema pode acessar o gov.br/governodigital ou baixar o aplicativo Gov.br para se registrar. O aplicativo é a forma mais fácil de criar a conta, porque permite a identificação facial diretamente por meio da câmera do celular.

O aplicativo pode ser baixado na Play Store (Android) ou na App Store (iOS).

Quem já tem conta precisa checar o perfil atual para saber se é necessário fazer a elevação para nível prata ou ouro. Tanto a inscrição quanto a mudança de selo podem ser feitas pelo computador, mas a recomendação é fazer pelo app.

CONFIRA O PASSO A PASSO PARA CRIAR SUA SENHA NO GOV.BR.

Acesse o site gov.br/governodigital

Na tela inicial, vá na foto maior, onde se lê "Saiba tudo sobre a conta Gov.br"

Depois clique em "Criar sua conta gov.br"

Na página seguinte, informe o CPF e clique em "Continuar"

Para quem não tem conta, o sistema irá indicar a opção de criar uma. Clique sobre ela

A conta ouro é criada para quem tem CNH digital ou biometria facial no TSE (Tribunal Superior Eleitoral)

Quem não tem CNH digital ou biometria no TSE terá conta prata, que deverá ser criada por meio dos bancos credenciados, no aplicativo do banco

O cidadão que não conseguir criar a conta Gov.br prata ou ouro responderá a um questionário e terá selo bronze