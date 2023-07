IBGE abre inscrições para 148 vagas temporárias com salário de R$ 3.100

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) anunciou nesta segunda-feira (24) a abertura das inscrições para um processo seletivo com 148 vagas de trabalho temporário nas capitais dos 26 estados e do Distrito Federal.

As oportunidades são para o cargo de ACMAP (agente censitário de pesquisas e mapeamento). O pessoal a ser contratado deve atuar em ações relacionadas ao Censo Demográfico 2022 que ocorrem após a coleta dos dados, já finalizada. O trabalho envolve cruzar as estatísticas apuradas em campo com o banco de informações do IBGE.

Segundo o instituto, a remuneração é de R$ 3.100, e os trabalhadores também contarão com benefícios como auxílio-alimentação (R$ 658), auxílio-transporte e auxílio pré-escolar. O pré-requisito para participar da seleção é ter o ensino médio completo.

As inscrições vão até as 23h59 (horário de Brasília) do dia 13 de agosto. Há reserva de vagas para pretos e pardos e pessoas com deficiência.

O edital atualizado está disponível no site do Selecon (Instituto Nacional de Seleções e Concursos). O endereço eletrônico traz um campo para a realização das inscrições. O valor da taxa é de R$ 30.

A previsão de duração dos contratos é de até um ano, mas o prazo pode ser prorrogado por mais dois anos, diz o IBGE. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com oito horas diárias.

O Rio de Janeiro é a capital com o maior número total de vagas abertas: 23. São Paulo (15) e Belo Horizonte (11) vêm em seguida.

A seleção será feita por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, no dia 24 de setembro, das 13h às 17h (horário de Brasília). O resultado final está previsto para 25 de outubro.

A avaliação abrange língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, ética no serviço público e geografia.

O processo seletivo de ACMAP é o terceiro de uma série com postos temporários já confirmada pelo IBGE. O instituto ressalta que essa seleção é somente para ações que ocorrem depois da coleta do Censo.

No domingo (23), o órgão encerrou as inscrições para os outros dois processos seletivos: um para agente de pesquisa e mapeamento e um para supervisor de controle e qualidade. São funções desenvolvidas nas pesquisas regulares do IBGE.