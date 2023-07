Lucro do Santander Brasil cai 43,4% e soma R$ 2,3 bi no 2º trimestre

(FOLHAPRESS) - O Santander Brasil registrou lucro líquido de R$ 2,309 bilhões no segundo trimestre de 2023, o que representa uma queda de 43,4% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira (26).

Na comparação com o primeiro trimestre de 2023, o resultado corresponde a um crescimento de 7,9%.

A carteira de crédito do banco encerrou junho em R$ 499,3 bilhões, expansão de 6,6% em bases anuais e queda de 0,2% em relação ao trimestre imediatamente anterior.

A carteira de crédito pessoa física atingiu R$ 229,1 bilhões, alta de 6,5% na comparação com o mesmo período do ano passado e de 0,2% na comparação trimestral.

Na comparação com o mesmo período de 2022, as linhas que impulsionaram o crescimento na carteira de crédito pessoa física do banco foram crédito consignado (13,1%), crédito imobiliário (6,4%) e cartão de crédito (2,8%).

Já o índice de inadimplência acima de 90 dias chegou a 3,3% no final do trimestre, contra 2,9% em junho de 2022 e 3,2% em março deste ano. Entre as pessoas físicas, a taxa de atrasos acima de 90 dias foi de 4,8%, contra 4,1% há um ano e 4,5% no trimestre anterior.

"Começamos a sentir os efeitos positivos da maior seletividade de crédito aplicada a partir do final do quarto trimestre de 2021. Observamos melhora da PDD [provisão para devedores duvidosos, que caiu 11,6% em bases trimestrais] e do indicador de inadimplência de curto prazo nesse trimestre, evidenciando a qualidade das safras novas, o que permite viés de melhora do custo de crédito ao longo de 2023 e capacidade de retomada de crescimento", afirmou Mário Leão, CEO do Santander Brasil, em nota.

O ROAE (retorno sobre o patrimônio líquido, indicador que mede a rentabilidade da operação) foi de 11,2% no segundo trimestre, queda de 9,6 pontos percentuais ante o mesmo período de 2022 e alta de 0,7 ponto em relação ao primeiro trimestre de 2023.

*

RAIO-X | SANTANDER BRASIL

Fundação: Em atividade no mercado local desde 1982

Lucro líquido no 2º trimestre de 2023: R$ 2,309 bilhões

Clientes: 63,3 milhões

Agências: 1.636

Funcionários: 55.171

Principais concorrentes: Itaú Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa

