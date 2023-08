Comprou pacote 'Promo' da 123milhas? Tire suas dúvidas sobre o cancelamento

STÉFANIE RIGAMONTI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 123milhas anunciou na sexta-feira (18) que irá cancelar os pacotes e as passagens aéreas da linha "Promo", que oferece datas flexíveis aos consumidores e tem valores abaixo dos praticados pelo mercado. A medida engloba os embarques previstos de setembro a dezembro.

O anúncio levou o Ministério do Turismo a pedir à Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), do Ministério da Justiça, que investigue a companhia. O Procon-SP também se manifestou, informando que notificará a empresa na segunda-feira (21).

Segundo a 123milhas, a suspensão temporária da linha "Promo" aconteceu após a "persistência de circunstâncias de mercado adversas", alheias à vontade da empresa.

A 123milhas disse que está devolvendo integralmente os valores pagos pelos clientes, em vouchers acrescidos de correção monetária de 150% do CDI - títulos emitidos pelos bancos que acompanham a taxa básica de juros (Selic). Segundo a companhia, esse valor de ajuste está acima da inflação e dos juros de mercado.

O voucher poderá ser utilizado para compra de passagens, hotéis e pacotes na 123milhas, e pode ser solicitado neste link ou pelo WhatsApp (31) 99397-0210.

Ainda tem dúvidas? Confira as principais perguntas e respostas sobre o anúncio de cancelamento:

Minha passagem já foi emitida. Mesmo assim será cancelada?

Não. A companhia informa que, para quem recebeu sua passagem, o localizador ou o eticket, a viagem está confirmada.

Quais viagens estão englobadas no cancelamento da linha "Promo"?

Segundo a empresa, os pedidos com embarques previstos para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023 não serão emitidos.

E para pedidos de embarque a partir de janeiro de 2024?

Embora a suspensão englobe apenas setembro a dezembro deste ano, quem comprou passagens ou pacotes para 2024 também pode solicitar vouchers nas mesmas condições de quem embarcaria em 2023.

O ressarcimento pode acontecer por devolução do dinheiro?

Não. A 123milhas devolverá apenas por meio de vouchers, no mesmo valor gasto acrescido de correção de 150% do CDI. Os vouchers podem ser utilizados para compras de passagens aéreas, hotéis ou pacotes de viagens no próprio site da empresa.

Até quando poderei utilizar o meu voucher?

Os vouchers recebidos poderão ser utilizados em até 36 meses a partir da solicitação.

Onde solicitar o voucher e qual o passo a passo?

Para pedir o voucher, acesse o site da 123milhas por meio deste link, e informe o código do pedido e o email cadastrado ou o CPF do pagante. Também é possível solicitar por meio do WhatsApp verificado da empresa, o (31) 99397-0210.

Como receberei meus vouchers solicitados?

Após a solicitação, o cliente receberá os vouchers em até cinco dias úteis pelo email cadastrado do pagante.