Casa do ministro da Fazenda Fernando Haddad é invadida em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A residência em São Paulo do ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) foi invadida por criminosos na madrugada desta quinta-feira (14).

O ministro estava na casa, que fica no Planalto Paulista, na região de Moema (zona sul), de acordo a assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda.

Haddad tinha compromisso nesta quinta em São Paulo e por isso estava no imóvel no momento da invasão, segundo a pasta.

De acordo com informações iniciais, um dos criminosos chegou em uma motocicleta e teria arrombado o portão da casa. Outros três homens chegaram na sequência, em um carro, e todos tiveram acesso ao quintal da casa.

"Os suspeitos ainda não foram identificados, mas as câmeras de vigilância do imóvel, na zona sul de São Paulo, registraram a invasão e as imagens já foram entregues à Polícia Federal. O interior da residência não foi invadido e nada foi furtado", diz a nota.

A investigação está sob responsabilidade da Polícia Federal. Agentes da corporação estão na casa do ministro na manhã desta quinta para a realização de perícia.