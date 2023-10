'Querida, vai fazer o seu trabalho', diz Haddad em entrevista sobre meta

(FOLHAPRESS) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se irritou com jornalistas nesta segunda-feira (30) após ser questionado sobre a possibilidade de descumprimento da meta de déficit zero para o ano de 2024.

O chefe da equipe econômica respondeu aos jornalistas em certos momentos chamando-os de "querido" e "querida". Em um dos casos, falou para uma repórter fazer o trabalho dela, após ser questionado qual seria a empresa mencionada por ele que tinha empregado uma estratégia para pagar menos impostos -segundo ele, os dados são públicos.

As perguntas da entrevista giraram em torno, majoritariamente, da fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de que a meta de déficit zero "dificilmente" seria alcançada.

Em determinado momento, quando uma jornalista afirmou que ele não teria respondido se o objetivo seria ou não alcançado, o ministro interrompeu a conversa, se levantou, ainda fez uma fala longe do microfone -por isso, o áudio fica mudo- e deixou a sala.

