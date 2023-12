Venda de Apple Watch será suspensa nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Apple pode interromper as vendas de seus smartwatches Series 9 e Ultra 2 nos EUA a partir desta semana. A razão é uma disputa sobre a patente do dispositivo do relógio que mede o nível de oxigênio no sangue dos donos.

ENTENDA

A Comissão de Comércio Internacional dos EUA (ITC) concluiu em outubro que o dispositivo viola patentes da empresa de tecnologia médica Masimo e determinou a proibição das importações.

A Masimo acusa a fabricante de contratar seus funcionários, roubar sua tecnologia de oximetria de pulso e incorporá-la ao Apple Watch.

A "big tech" afirma que a conclusão da ITC foi errônea, deveria ser revertida e pretende recorrer.

E agora? A empresa vai pausar as vendas dos dois modelos do relógio que contêm o acessório a partir de 21 de dezembro no site e após 24 de dezembro nas lojas físicas.

As versões mais antigas do acessório, lançadas até 2019, não possuem o oxímetro e serão vendidas normalmente.

TIC-TAC

Até a Apple começar a interromper as vendas, porém, a Casa Branca pode reverter a decisão do ITC. O presidente Joe Biden tem até o dia 25 de dezembro para avaliar a questão.

POR QUE IMPORTA

A manutenção da penalidade à empresa da maçã a atingiria em uma de suas principais apostas para o próximo ano.

A fabricante irá priorizar seus acessórios, como relógios, fones de ouvido e os óculos Vision Pro, em detrimento do iPhone, escreveu o repórter da Bloomberg e setorista da empresa Mark Gurman em sua newsletter Power On.

A interrupção das vendas também seria um novo baque para as receitas da Apple, que vêm de três quedas consecutivas nos últimos trimestres..