Inscrição no 'Enem dos concursos' custará de R$ 60 a R$ 90

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governo federal divulgou nesta quarta-feira (10) o valor da taxa da inscrição para o Enem dos Concursos.

Valor será de R$ 60 para vagas de nível médio; e de R$ 90 para vagas de nível superior. Estão isentos desse pagamento os candidatos que integram o CadÚnico, quem cursa ou já cursou faculdade pelo Fies ou com bolsa do ProUni e aqueles que realizaram transplante de medula óssea.

As inscrições vão de 19 de janeiro até 9 de fevereiro. Uma única inscrição valerá para selecionar os candidatos para mais de um órgão. A prova está prevista para 5 de maio e será aplicada pela Fundação Cesgranrio.

Concurso público unificado reúne 6.640 vagas em 21 órgãos. As oportunidades são para pessoas de nível médio e superior. Veja aqui a lista completa de vagas por cargos.

As provas serão aplicadas em 220 cidades do país. Segundo o governo, a iniciativa busca democratizar o acesso às vagas públicas a partir da dispersão geográfica na realização do concurso.

Divulgação final dos resultados será no dia 30 de julho. Os aprovados serão convocados para posse no dia 5 de agosto. O cronograma completo pode ser acessado aqui.

Novo modelo de concurso segue os moldes do Enem. O exame estudantil serve como vestibular para universidades e institutos federais, sem que os estudantes precisem fazer uma prova para cada um deles.