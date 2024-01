Aéreas low cost no Brasil, Argentina mais vantajosa a turistas e o que importa no mercado

(FOLHAPRESS)- As companhias aéreas low cost até chegaram ao Brasil nos últimos anos, mas a presença delas ainda é tímida e se caracteriza pelas rotas internacionais, sobretudo para a América Latina.

ENTENDA

Low cost é um termo criado pelo mercado para caracterizar companhias que tentam minimizar ao máximo seu custo operacional -cobrando por alimentação e despacho de bagagens, por exemplo- e, assim, reduzir os preços das passagens.

Com uma margem de lucro menor, o modelo precisa de um alto volume de passageiros para a conta fechar.

Por que elas ainda não se popularizaram no Brasil? Juros altos, judicialização e custo do combustível são os principais fatores, apontam especialistas e agentes do setor.

↳ A Selic nas alturas encarece as dívidas das empresas, que têm de custear sua operação e pagar o leasing das aeronaves.

↳ As companhias também reclamam do alto índice de indenização judicial e do preço do QAV (querosene de aviação), que é reajustado levando em conta as cotações internacionais do petróleo e representa cerca de um terço dos custos das aéreas.

As low cost que operam no Brasil, segundo a Anac:

Air Europa: é a única que oferece rotas para o continente europeu. São dois trajetos que ligam Guarulhos e Salvador ao aeroporto Adolfo Suárez, em Madri.

Arajet: recém-chegada no país, tem voos de Guarulhos para a República Dominicana e disse que o Brasil foi seu melhor mercado nos últimos meses de 2023.

- Flybondi: suas rotas partem do Rio, São Paulo e Florianópolis para Buenos Aires, na Argentina.

- JetSmart: leva passageiros de Foz do Iguaçu, Rio, São Paulo e Florianópolis para Santiago, no Chile. Também opera voos daqui para Montevidéu, no Uruguai.

Sky Airline: tem rotas para Santiago, Montevidéu e Lima, no Peru.

