Como Jerry Seinfeld ficou bilionário graças a uma série de TV encerrada em 1998

Jerry Seinfeld, comediante e astro da série lançada em 1989 que leva seu sobrenome, entrou para a lista de bilionários da Bloomberg. Foi a primeira vez que a empresa criadora do ranking avaliou sua riqueza.

Ainda hoje, boa parte da sua fortuna vem da "sitcom". Com o último episódio veiculado em 1998, a série segue gerando retorno financeiro com a comercialização dos direitos de transmissão.

Em 2019, a Netflix comprou as nove temporadas por mais do que os US$ 500 milhões que a NBC desembolsou pelos direitos de "The Office" ou os US$ 425 milhões que a Warner pagou por "Friends", reportou na época o Los Angeles Times.

Super popular nos anos 1990, o programa de TV protagonizado por Jerry ficou famoso por falar "sobre o nada".

Ela mostra Seinfeld em uma versão fictícia de si mesmo e acompanha situações do cotidiano na companhia de seus três companheiros mais próximos: o amigo de infância, George Costanza (Jason Alexander); a ex-namorada que se tornou amiga, Elaine Benes (Julia Louis-Dreyfus); e o vizinho excêntrico, Kramer (Michael Richards).

A fortuna de Jerry Seinfeld, nas contas da Bloomberg:

- US$ 465 milhões (R$2,3 bilhões) de acordos de transmissão (chamados de "syndication") -a compra dos direitos de streaming pela Netflix garantiu mais US$ 94 milhões (R$ 468 milhões);

- US$ 100 milhões (R$ 498 milhões) com as turnês de shows de comédia que ele fez desde os anos 1980;

- US$ 40 milhões (R$ 199,5 milhões) em imóveis. Fazem parte do seu portfólio um apartamento em Nova York, uma casa nos Hamptons e um galpão na Califórnia

↳ A Bloomberg considerou que o ator investiu seus ganhos a partir de 1990 e os atualizou de acordo com o índice MSCI World -que reúne ações de cerca de 1.500 companhias de diversos países.

A imprensa americana afirma que o ator ganhava cerca de US$ 1 milhão por episódio nos anos finais de "Seinfeld". A sua coleção de carros antigos, que foi mostrada em parte na série da Netflix "Comedians in Cars Getting Coffee", não foi considerada no cálculo.

"Não é bem assim": uma porta-voz de Seinfeld disse que o cálculo da riqueza do comediante feito pela Bloomberg é "impreciso", mas se recusou a fornecer mais detalhes.

