Governo vai adiar Enem dos Concursos, previsto para este domingo (5)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo federal decidiu adiar o Concurso Público Nacional Unificado, após chuvas deixarem quase 40 mortos no Rio Grande do Sul e temporais atingirem Santa Catarina nos últimos dias e nesta sexta.

As provas seriam realizadas no próximo domingo. O anúncio oficial será às 15h desta sexta-feira (3). A informação foi adiantada pela colunista do jornal O Globo Vera Magalhães e confirmada pela Folha.

Como não existe um banco provas disponível para o Concurso Unificado, que será realizado pela primeira vez, haveria risco de as provas aplicadas no estado terem uma grau de dificuldade diferente, abrindo brecha para judicialização.

Ainda não há definição quanto à nova data da prova.