Haddad encontra papa Francisco e defende taxação de super-ricos

MICHELE OLIVEIRA

MILÃO, ITÁLIA (FOLHAPRESS) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi recebido nesta quinta (6) pelo papa Francisco, no Vaticano, onde tiveram um encontro privado no início desta manhã, por volta das 8h, no horário local.

Em cerca de 25 minutos, o ministro expôs ao pontífice a ideia da criação de um imposto global sobre grandes fortunas, apresentada pelo Brasil em fevereiro, no âmbito da presidência rotativa do G20.

Haddad busca atrair apoio à iniciativa, que prevê cobrar 2% sobre o patrimônio de cerca de 3.000 bilionários pelo mundo. Os recursos seriam destinados para ações de combate à fome e às mudanças climáticas.

Na audiência, como parte da tradição, Haddad presenteou Francisco com uma cuia e bomba para chimarrão, uma referência às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. O papa acompanhou os acontecimentos e fez uma doação de 100 mil euros (cerca de R$ 574 mil).

Após o encontro, Haddad e sua comitiva embarcaram de volta para o Brasil.

Na viagem de três dias, Haddad participou como convidado de uma conferência sobre a crise da dívida no Sul Global, promovida pelo Vaticano e pelo think tank IPD (Initiative for Policy Dialogue), ligado à Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, e teve reuniões bilaterais com os ministros Carlos Cuerpo (Espanha) e Giancarlo Giorgetti (Itália).

Em todas as ocasiões, defendeu a proposta de criação do imposto sobre bilionários. A ideia foi endossada por países como França, Espanha e Alemanha, foi recebida com ceticismo pela Itália e pelos Estados Unidos.

Nas redes sociais, o petista disse, nesta quarta (5), que a proposta "implica numa cooperação global para além das relações bilaterais entre blocos e países". A jornalistas, no dia anterior, Haddad afirmou esperar que o processo de adesão à proposta vá ser lento, mas que considera que a ideia "veio para ficar".

"Esse processo vai decantando aos poucos. Não é simples, é uma novidade no mundo sem precedentes."