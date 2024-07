Mutirão do Emprego terá 20 mil vagas em agosto

(FOLHAPRESS) - O Mutirão do Emprego do Sindicato dos Comerciários de São Paulo vai oferecer 20 mil vagas de trabalho neste ano. O evento será realizado no dia 12 de agosto, das 8h às 17h. Quem for até o local e conseguir senha poderá ser atendido até o dia 16.

O feirão, que chega à nona edição em 2024, ocorre na sede do sindicato, na rua Formosa, 99, no vale do Anhangabaú (região central da capital paulista). Haverá oportunidades para jovem aprendiz com idades entre 14 e 24 anos, pessoas com deficiência, imigrantes e refugiados, população LGBTQIA+, estudantes em busca de estágio e demais trabalhadores.

Ricardo Patah, presidente do Sindicato dos Comerciários e da UGT (União Geral dos Trabalhadores), diz que a edição de 2024 será maior porque terá a participação de setores além do comércio e de serviços. Indústrias de diversas áreas, incluindo construção civil, devem participar.

"O foco é tornar o evento um ato de solidariedade que une governos federal, estadual e municipal, empresas, sindicatos e universidades", diz.

Para participar, o trabalhador deve ir até o local no horário indicado, das 8h às 17h, com documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo. Caso não tenha currículo, não há problema, o atendimento será feito da mesma forma.

O vale do Anhangabaú costuma ser tomado por longas filas de desempregados que passam a madrugada no local. Em geral, as pessoas começam a chegar um dia antes para garantir o atendimento logo que os portões são abertos.

Haverá lanche para quem entrar pela manhã, com suco, café e sanduíche. As senhas são distribuídas ao longo do dia, mas quem vai ao local pode sair de lá empregado no primeiro dia do mutirão. Isso porque as empresas ocupam todo o prédio do sindicato com equipes de recursos humanos para entrevistas e encaminhamentos às vagas.

O mutirão de 2023 realizou um total de 64,3 mil atendimentos, 8% a mais do que em 2022, quando foram atendidas 59,3 mil pessoas. No ano passado, foram divulgadas 6.000 vagas, mas, ao final do evento, haviam sido ofertadas 13.504 oportunidade de emprego, aumento de 29% ante 2022, com 10.504 vagas.

O evento será ampliado para oferecer outros serviços aos cidadãos que forem ao local. Um das preocupações é com quem não tem qualificação profissional. A expectativa é disponibilizar 40 mil vagas em cursos de qualificação gratuitos.

Haverá ainda um gama de serviços gratuitos no dia do evento, como ocorreu em 2023, com vacinação, orientações sobre cuidados pessoais e bem-estar. Além disso, nesta edição de 2024 será oferecido apoio psicossocial e escuta humanizada, corte de cabelo e outros serviços de beleza e bem-estar e o rol do sindicato terá um exposição sobre o Dia Nacional dos Direitos Humanos.

MUTIRÃO TEVE FILA MENOR EM 2023

Diferentemente de outros anos, a fila do mutirão em 2023 estava bem menor. Até 10h, cerca de 300 trabalhadores haviam sido atendidos. Do lado de fora, no entanto, dezenas deles ainda esperavam sua vez para entrar no sindicato, entregar o currículo ou preencher uma ficha em busca da vaga.

Houve a participação de CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), governo federal, governo de SP e Prefeitura de São Paulo oferecendo cursos e serviços. O evento costuma ter parcerias de Sesc, Senac e Sesi.

Os trabalhadores que madrugaram na fila de 2023 foram recebidos por Roseli Aparecida Mariano Cavalcanti, 59, a primeira da fila de 2022, que consegui vaga no mesmo dia. Roseli havia chegado ao local às 19h do dia anterior ao feirão de 2022. Na ocasião, ganhava R$ 50 por dia para lavar banheiros.

