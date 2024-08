Inscrições no concurso do BNDES com salário de R$ 20,9 mil terminam nesta segunda (19)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Interessados em participar do concurso público do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Social) têm até esta segunda-feira (19) para se inscrever na seleção, que prevê 150 vagas imediatas com salário inicial de R$ 20,9 mil. A inscrição deve ser feita até 23h59 diretamente no site da Fundação Cesgranrio.

O processo seletivo prevê, ainda, outras 750 vagas para cadastro de reserva. O cargo disponível é de analista, em diferentes áreas do conhecimento e oferece, além da remuneração inicial, benefícios como possibilidade de ascensão de carreira e assistência à saúde.

A taxa para participar do concurso é de R$ 110, mas há possibilidade de isenção para candidatos cadastrados no CadÚnico (Cadastro Único dos Programas Sociais do governo federal) e doadores de medula óssea.

Este é o primeiro concurso público da instituição dos últimos 12 anos. Do total de vagas disponíveis, 30% são reservadas para pessoas negras e 15% para pessoas com deficiência. Pelo menos 63 mil pedidos de inscrição já foram realizados. Dentre eles, 76% são da categoria de ampla concorrência.

"O salário de entrada é de [mais de] R$ 20 mil, mas [o aprovado] vai ralar muito, vai trabalhar muito e vai devolver ao Brasil, porque somos proporcionalmente a instituição que mais transfere recursos para o Tesouro Nacional", disse o presidente do banco, Aloizio Mercadante, em um evento na sede do BNDES em julho.

As provas serão aplicadas em todas as capitais do país no dia 13 de outubro. As vagas disponíveis contemplam as áreas de administração, análise de sistemas, arquitetura e urbanismo, arquivologia digital, ciências contábeis, ciência de dados, comunicação social, direito, economia, engenharia e psicologia organizacional.