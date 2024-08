iPhone 16 será apresentado pela Apple em 9 de setembro e deve ter recursos de IA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Apple divulgou na segunda-feira (26) que o evento no qual deve anunciar o iPhone 16 ocorrerá no dia 9 de setembro.

A conferência, chamada Glowtime (hora do brilho), acontece no Apple Park, sede da empresa em Cupertino, na Califórnia. Sua transmissão pode ser assistida pelo site da empresa, pelo Apple TV ou pelo YouTube a partir das 14h (horário de Brasília).

Espécie de tradição desde 2012, com exceção de 2020, os eventos de setembro são dedicados ao principal produto da empresa, cuja maior novidade neste ano deve ser a chegada de recursos de inteligência artificial, como ocorreu na rival Samsung e seu Galaxy S24.

A Apple não divulga com antecedência quais serão as atrações.

Segundo a Bloomberg, a nova linha de celulares deve ter uma tela maior nos modelos Pro e novos recursos de fotografia, como um botão dedicado para tirar fotos.

Hoje, os iPhones são vendidos principalmente em quatro versões -básico, Plus, Pro e Pro Max, em ordem crescente de preço. Os dois últimos modelos apresentam chips mais potentes e recursos exclusivos, enquanto as versões Plus e Pro Max têm telas e baterias maiores.

A empresa também deve anunciar no evento novos modelos para os AirPods, os fones de ouvido sem fio, e para o Apple Watch. Em setembro do ano passado, além do iPhone 15, a Apple apresentou o Apple Watch Series 9 e o Apple Watch Ultra 2. Os novos produtos devem ser vendidos a partir do dia 20 de setembro.

Além das novidades de hardware, o software dos produtos da empresa também deve receber destaque. O lançamento do iOS 18 ainda neste ano levará aos iPhones 16, 15 Pro e 15 Pro Max as primeiras funcionalidades com inteligência artificial generativa.

Os recursos de IA foram anunciados pela empresa em junho, durante evento voltado para desenvolvedores.

Sob o nome Apple Intelligence a empresa reformulou sua assistente virtual e criou uma integração com o ChatGPT. As cores do convite do evento do dia 9 se assemelham ao novo design da Siri. Os testes da IA começam em setembro, apenas em inglês.