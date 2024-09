Lufthansa planeja compra de parte da portuguesa TAP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresa de aviação alemã Lufthansa está planejando comprar 19,9% da companhia aérea estatal portuguesa TAP, dizem reportagens deste domingo (1º) da Bloomberg e do jornal Corriere Della Serra.

A negociação, antecipada pelo veículo de comunicação italiano, está em estágios iniciais e deve avançar nesta segunda-feira (2) com a ida do CEO da Lufthansa, Carsten Spohr, a Portugal para se reunir com os ministros das Finanças e da Infraestrutura.

Fontes institucionais portuguesas ouvidas pelo Corriere Della Serra confirmaram as negociações. A empresa recusou comentários e as autoridades não responderam ao jornal.

Segundo a apuração italiana, a Lufthansa mira a fatia de 19,9% para se manter abaixo do limite mínimo que aciona a mudança de controle e obriga a empresa a notificar a operação para a UE (União Europeia).

O Corriere Della Serra diz que a oferta para a TAP não deve se concretizar antes do primeiro trimestre de 2025. Fontes financeiras ouvidas pelo jornal estimam que os 19,9% da TAP podem valer de 180 a 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bi).

O jornal também afirma que a TAP está se mostrando uma das melhores companhias aéreas europeias em termos financeiros pós pandemia, principalmente graças ao boom do turismo em Portugal.

No segundo trimestre deste ano, a empresa transportou 4,2 milhões de passageiros, registrando receita de 1,1 bilhão de euros (cerca de R$ 6,8 bi) e lucro de 72 milhões de euros (cerca de R$ 449 mi).

A Bloomberg destaca que a possível proposta da empresa alemã vem após o governo português reafirmar, em julho deste ano, os planos de privatização da companhia aérea -ainda sem divulgar detalhes de como o processo será feito.

Além da Lufthansa, as companhias Air France e IAG -controladora da British Airways e da Iberia- já demonstraram interesse pela TAP. Segundo ambos os jornais, o aspecto mais atraente da companhia lusitana são os laços com o Brasil, um dos principais mercados globais, a forte presença na África e o número considerável de voos oferecidos para a América do Norte.

A movimentação da Lufthansa em direção às aéreas estatais da Europa não é novidade. Em julho deste ano, a Comissão Europeia, órgão da UE, aprovou a proposta de entrada da companhia alemã no capital da italiana ITA Airways, parcialmente controlada pelo governo através do Ministério da Economia. A permissão foi dada com ressalvas e uma série de normas a serem cumpridas pela empresa e pelas autoridades.

O acordo foi assinado em 2023, mas passou por um período de investigações por conta dos possíveis impactos do negócio nos concorrentes. A operação garante à Lufthansa 41% de participação na ITA Airways, com possibilidade de avançar para 100% no futuro.