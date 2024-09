Apple apresenta iPhone 16 com recursos de IA em evento ao vivo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Apple anuncia nesta segunda-feira (9) o iPhone 16 em evento realizado na sede da empresa, em Cupertino, na Califórnia.

A nova linha de celulares, que engloba as versões básica, Plus, Pro e Pro Max, será a primeira que terá recursos de inteligência artificial generativa logo no lançamento, com a chamada Apple Intelligence.

O iPhone 16, segundo a Bloomberg, deve vir com recursos que só apareceram na linha Pro do ano passado, como o botão de ação personalizável que substituiu o switch de silenciar notificações.

Já as versões Pro, mais caras, terão telas maiores, processadores novos e um botão dedicado para tirar fotos no lado direito do celular. A conferência começa às 14h (horário de Brasília).

Uma das principais mudanças com a chegada a IA da Apple será uma Siri reformulada com maior entendimento da língua falada (no início, somente o inglês) e do contexto pessoal de cada usuário.

As novidades foram anunciadas no WWDC, evento voltado para desenvolvedores, em junho deste ano.

A nova Siri poderá acessar as notificações, documentos, emails e compromissos para responder perguntas e oferecer sugestões ao usuário.

Será possível, por exemplo, perguntar algo como "onde vou jantar hoje?". A assistente virtual então vai interpretar, a partir das suas mensagens ou de eventos marcados na agenda, o restaurante combinado com algum amigo.

Para isso, a Apple promete um reforço de privacidade com o chamado Private Cloud Compute, com o qual os dados do usuário nunca são armazenados nos servidores, sendo usados apenas para processar essas solicitações específicas.